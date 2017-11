El número de empresas que piden información para una posible ampliación de negocio en Aragón se intensifica

La consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno autonómico, Marta Gastón, ha manifestado desde que se dio a conocer que la empresa pública Aragón Exterior (AREX) iba a canalizar la demanda de las empresas tras el incremento de peticiones de información a partir del 1 de octubre, jornada del referéndum independentista de Cataluña, "ha habido un crecimiento" de compañías interesadas en instalarse o crecer en la Comunidad.

Gastón ha aclarado que "en ningún caso hablan de traslado, sino que piden información para una planta adicional o para su crecimiento, algo habitual en estos dos años y medios de legislatura", pero que desde ese momento ha registrado un "cúmulo mayor".

Igualmente, ha matizado que estas peticiones de información difieren del interés por el cambio de sede social o fiscal, que las consultas que tuvieron lugar en las primeras semanas de octubre y que se han aminorado "desde la aplicación del artículo 155 de la Constitución" en Cataluña.

Así lo ha señalado Gastón en declaraciones a los medios de comunicación, tras presidir la reunión del grupo de trabajo que sigue la crisis catalana y sus efectos en la economía aragonesa.

La consejera ha advertido de que este incremento de petición de información "no es garantía de nada" y ha enfatizado en que desde el Gobierno "no trasladamos ninguna decisión en ese sentido", hasta que "no está todo cerrado".

No obstante, ha estimado que la centralización a través de AREX de esta información "ha sido útil en cuanto al servicio de que si hay alguien interesado en conocer Aragón como posible ubicación para crecer o traer una sede, sepa dónde puede dirigirse y si en la Comunidad hay alguien que conoce de un interés en este sentido, sepa dónde derivarlo".

SECTOR LOGÍSTICO

Marta Gastón ha comentado que las peticiones de información que han aumentado son de promotores catalanes que estudian ubicación y posibilidades "de cara a una futura toma de decisiones" y, entre otros sectores, se encuentra el logístico, para quien el detonante "no fue el 1 de octubre, sino la primera huelga del 3 de octubre, que afectó a un buen número de empresas del sector" y que persiguen que "las distintas mercancías llegaran a destino".

Asimismo, ha subrayado que el trabajo del Ejecutivo es "ofrecer todo lo que tenemos" a las empresas, "vengan de donde vengan", así como "acompañarlas en el camino de la toma de decisión" y "apostar con el asesoramiento para que la decisión pueda ser positiva para Aragón".

Sobre el interés por diferentes emplazamientos dentro de esta Comunidad, la consejera ha indicado que la mayoría de las veces las empresas "tienen decidido de antemano donde emplazarse" y son las menos las que "saben qué quieren y qué buscan", pero "dejan que sea la Administración la que les muestren distintas ubicaciones".

GRUPO DE TRABAJO

La consejera ha informado de que en esta tercera reunión del grupo de trabajo --que tiene lugar en el seno del diálogo social e incluyendo al Colegio de Economistas--, el coordinador de los trabajos que se van a desarrollar en el Observatorio de Coyuntura, Eduardo Bandrés, ha expuesto la metodología.

Igualmente, les ha señalado que se va a realizar un diagnóstico y un estudio de los distintos escenarios que pueden darse en el futuro próximo, teniendo como horizonte a corto plazo el 21 de diciembre, jornada electoral en Cataluña.

Además, Gastón ha precisado que se van a realizar estudios sectoriales a partir de las relaciones comerciales de Aragón con el resto de Comunidad autónomas, "ya que actualmente no hay disponibles bases de datos o análisis" de este tipo, con el objetivo de "poder tomar decisiones y conocer nuestras oportunidades y fortalezas", algo que la consejera he estimado que "va a ser realmente útil".

La responsable de Economía ha avanzado que se ha decidido que "si por fortuna pudiera finiquitarse todo este estudio que llevaremos a cabo por el tema del proceso catalán", sería conveniente alargar en el tiempo esos estudios sectoriales y comerciales entre Aragón y el resto de Comunidades "para contar con esa información, saber en qué somos fuertes y tenemos potencial para desarrollarnos económicamente".

La consejera ha apuntado, por otra parte, que se ha acordado que el Observatorio aportará al grupo de trabajo los estudios que vaya elaborando "y después lo haremos públicos para que estén a disposición de todos los agentes económicos y personas interesadas en conocerlos".