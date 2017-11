La defensa de acusados sale "satisfecha" de su declaración y dice que la versión que da la acusación es "falsa"

22/11/2017 - 21:05

Agustín Martínez Becerra, abogado de tres de los acusados por la supuesta violación grupal de los Sanfermines, ha manifestado que sale "satisfecho" de la declaración que han realizado sus clientes en la octava sesión del juicio y ha asegurado que la versión que transmite la acusación particular a los medios de comunicación es "absolutamente falsa".

PAMPLONA, 22 (EUROPA PRESS)

En concreto, la acusación particular ha señalado que los acusados han declarado que los hechos fueron consentidos, pero que no hubo un consentimiento expreso con palabras, algo que ha rechazado la defensa, pero sin entrar en el contenido de la declaración.

"Para nada se ha declarado eso. Simplemente se ha ratificado la declaración que se hizo en su momento", ha señalado Martínez Becerra en declaraciones a los medios.

Así, sobre las palabras de la acusación particular, ha dicho que "desconozco la causa por la que dice eso, pero para nada se parece eso a lo que se ha declarado". "Desconozco si quizás las horas o la edad hacen que en un momento determinado se pueda escuchar algo que no se ha dicho", ha indicado.

El abogado ha señalado que "cada uno hace los comentarios que quiere y saca las conclusiones que quiere". "El tribunal nos indicó expresamente que no había que dar ningún tipo de información concreta sobre lo manifestado y así he intentado hacerlo en la medida de lo posible. Que el letrado de la acusación haga las afirmaciones que he tenido que leer creo que tiene la única intención de engañar a la opinión pública utilizándoos a vosotros y llegando a conclusiones que no se han dicho, ni tan siquiera parecidas. Manifiesto de forma taxativa que no responden a la realidad", ha indicado a los periodistas

Además, ha afirmado que no ha habido "ninguna contradicción" en la declaración de los acusados. "Cada uno ha contado, utilizando su forma de hablar, los hechos, y en forma alguna ha habido ninguna contradicción, como no podía ser de otra manera porque es todo bastante simple", ha añadido, precisando que había "detalles que no recordaban".

En este sentido, ha explicado que la fiscal ha sido "puntillosa", algo que no ha planteado en sentido "peyorativo, sino que ha ido muy paso por paso, haciendo unas preguntas que un año y medio después es difícil de poder recordar". "Se ha contestado en lo general con una absoluta concreción y con una absoluta rotundidad, pero hay datos que son difíciles de recordar, tanto por ellos como por la denunciante, evidentemente", ha indicado.

A continuación, ha dicho que los acusados "se van con el criterio de que han respondido a todas y cada una de las preguntas que se les han formulado con su verdad". "Han dado todas las explicaciones pertinentes, no hay más. Como si hubieran terminado un examen y lo hubieran hecho lo mejor posible, contestando a todas las preguntas. No me cabe ninguna duda de que van a aprobar y entiendo que a ellos tampoco, por la cuenta que les trae deben creerme a mi", ha dicho.

Sobre el acusado que sustrajo el móvil y el que grabó un vídeo y posteriormente lo borró, ha apuntado que no son sus clientes y que no le corresponde a él valorarlo, pero ha señalado que "la explicación que han dado es absolutamente lógica y convincente".

Agustín Martínez Becerra ha señalado que "estamos ya cerca del final, ya no es necesario prácticamente la realización de prueba alguna más que las puntualizaciones de mañana, meramente formales". "Las explicaciones que vamos a dar el martes en la presentación de conclusiones van a ser concretas, basada en datos y hechos, respetando la intimidad y los datos personales de la denunciante, pero de forma exhaustiva. Mientras tanto, sigan publicando lo que dice el letrado Carlos Bacaicoa y sigan creyéndose la historia que les está transmitiendo", ha señalado.