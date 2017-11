Reyes: "PSOE tiene el reto de poner en pie un proyecto que ilusione y acabe con estado de depresión de la capital"

22/11/2017 - 23:36

El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha garantizado el "respaldo total y absoluto" de la dirección provincial al secretario general del PSOE de la capital, Julio Millán, y a su Ejecutiva, que tienen el reto de poner en pie "un proyecto político, económico y social que ilusione a la ciudadanía", que aporte las soluciones a los problemas endémicos que arrastra la ciudad y que "acabe de una vez por todas con el estado de depresión" en que se encuentra.

JAÉN, 22 (EUROPA PRESS)

Dos años después del relevo de Fernández de Moya, Reyes, según ha informado el PSOE de la capital, ha considerado que el nuevo alcalde, Javier Márquez, ha sido "un bluf, una decepción mayúscula y una enorme desilusión para quienes pensaban que las cosas iban a ser distintas, incluidos los propios votantes del PP".

En rueda de prensa tras mantener una reunión con Millán y la vicesecretaria local, Mercedes Gámez, Reyes ha manifestado que Javier Márquez "se ha instalado en la zona de confort del lamento" y que confía en que su gestión sea salvada por la iniciativa privada y por la implicación y compromiso de otras administraciones públicas.

"Recuerda al cuento de la hormiga y la cigarra. Aquí hay administraciones que trabajan con rigor, gestionan con sentido común y se esfuerzan por tener las cuentas saneadas. Y luego está el Ayuntamiento de Jaén, que, como la cigarra, se pasa el tiempo tumbado al sol y tocando la guitarra. Cuando hay que poner proyectos encima de la mesa, la cigarra, que no ha dado un palo al agua, mira a la hormiga, que sí ha hecho sus deberes, para que le saque las castañas del fuego", ha ejemplificado.

En este sentido, ha enumerado actuaciones como el Palacio de los Deportes, el vertedero, el Festival de Otoño, las intervenciones en Calle Cataluña, Paseo de las Bicicletas o Fuente de la Mimbre, o por supuesto el Tranvía, una infraestructura de 120 millones de euros financiada y ejecutada por la Junta, y que ahora presenta una nueva propuesta para su puesta en marcha a la que el Ayuntamiento "tendrá difícil decir que no".

"Fernández de Moya dijo que nunca se montaría en el Tranvía y desgraciadamente lo demostró con hechos. Si el señor Márquez quiere montarse en el Tranvía, no vale sólo decirlo de boquilla. Ha llegado la hora de demostrarlo también con hechos. Aunque mucho nos tememos que quien mueve los hilos de Jaén desde Madrid se va a encargar de que el Tranvía siga parado. No tengo duda de que el alcalde quiere que el Tranvía funcione; la duda que tengo es que le dejen", ha sospechado.

Reyes, además, ha aludido a la situación económica del Ayuntamiento de Jaén, un ayuntamiento "en bancarrota, con 700 millones de deuda, con la vitola de ser la capital con más deuda por habitantes y con el dudoso honor de ser el ayuntamiento más moroso de España". "Son unos datos tan demoledores que no me cabe la menor duda de que hoy este ayuntamiento estaría intervenido por el Ministerio de Hacienda si no estuviera gobernado por el PP", ha aseverado.

Por su parte, Julio Millán ha explicado que las distintas secretarías de área de la Ejecutiva ya están trabajando en un proyecto del que saldrán propuestas y medidas de calado para la capital.