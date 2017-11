Los Bomberos continúan trabajando en la extinción de una nave en Sant Feliu de Llobregat

23/11/2017 - 10:47

Cinco dotaciones de los Bomberos de la Generalitat trabajan este jueves en la extinción del incendio que afecta a una instalación dedicada a la recuperación del plástico y cartón, en el polígono industrial Multindus, en la calle de la Riera de la Salut de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona).

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

La nave afectada, de 2.500 metros cuadrados, sigue con puntos calientes, y ante el riesgo de desprendimiento, se trabaja con aspersores para sofocar las llamas desde el interior, han informado los Bomberos a Europa Press.

Durante la noche se han quedado en la zona tres dotaciones de retén, y este jueves se prevé sacar todo el material que hay en el fondo de la nave, en la zona donde cedió el techo

El incendio se declaró a las 03.29 horas de este miércoles en una nave de selección de residuos de reciclaje en una planta de unos 8.000 metros.

Se desplazaron durante el día hasta 15 dotaciones de los Bombers --nueve camiones de agua, una autoescalera y cinco vehículos ligeros de coordinación--, dos patrullas de los Mossos d'Esquadra y una ambulancia del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

El humo no obligó a realizar ningún desalojo, pese a que Protección Civil alertó a cinco municipios vecinos --L'Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern y Cornellà de Llobregat--, y se recomendó no realizar actividades en el exterior.