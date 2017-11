Susana Díaz dice que Rajoy tiene la responsabilidad de que "salgan las cuentas" para la financiación, tras el cupo vasco

23/11/2017 - 10:58

BRUSELAS, 23 (De la enviada especial de EUROPA PRESS, Lourdes Pino) La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha manifestado este jueves que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tiene la responsabilidad de que "salgan las cuentas" de cara a la nueva financiación autonómica, para la que tendrá que poner "más recursos", tras plantearse el nuevo concierto vasco.

En declaraciones a los periodistas tras mantener una reunión con el presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, en el último día de su viaje institucional a Bruselas, Susana Díaz ha señalado, tras ser preguntada sobre si cree que al Gobierno le saldrán las cuentas tras el nuevo cupo vasco, que la "responsabilidad de que salgan las cuentas" es de Rajoy y si tiene que poner más recursos, "que los tiene que poner, pues hay que hacerlo".

Ha añadido que, si ha habido dinero para rescatar a los bancos, también tiene que haber dinero para mantener la educación, la sanidad y la dependencia de los españoles.

Asimismo, ha insistido en que el plazo para la presentación de un nuevo modelo de financiación autonómica lo marcó el propio presidente del Gobierno en la Conferencia de Presidentes Autonómicos y es "el primer obligado, como máximo responsable" de poner ese documento sobre la mesa a debate antes del 31 de diciembre.

Susana Díaz ha planteado que si la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, están diciendo que ya está hecho el borrador del nuevo modelo de financiación, a "qué están esperando para convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera y someterlo a debate con las comunidades autónomas".

"Es que no lo entiendo. Si no está hecho el borrador, están mintiendo, y si está hecho ya, no tiene sentido que se genere este tipo de controversia y de enfrentamiento entre comunidades, sabiendo que hay una necesidad real", ha indicado la presidenta de la Junta, que ha añadido que el propio comité de expertos ha puesto de manifiesto que hay "un déficit de financiación en las comunidades autónomas para poder afrontar los servicios públicos".

Ha insistido en que el Gobierno tiene que poner sobre la mesa de manera inmediata el nuevo modelo de financiación autonómica y en el plazo en que el presidente español decidió, antes del 31 de diciembre.