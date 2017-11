Bonet reprocha a Colau retrasar la renovación de Fira hasta después del 21-D

23/11/2017 - 11:10

"La alcaldesa no hace bien no cumpliendo los estatutos"

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

El presidente de Fira de Barcelona, Josep Lluís Bonet, ha reprochado este jueves a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, retrasar la renovación de los miembros del consejo y de la presidencia de la institución hasta después de las elecciones, cuando previsiblemente ya no estará vigente la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

"Aunque haya un problema político es igual. La alcaldesa no hace bien no cumpliendo los estatutos, que es lo que tiene que hacer", ha dicho Bonet en su intervención en el desayuno informativo Primera Plan@, organizado por 'El Periódico' y Banco Sabadell.

Bonet asumió la presidencia de Fira de Barcelona en 2004, tomando el relevo de Jaume Tomàs, y los estatutos fijan un máximo de tres mandatos de cuatro años, un tiempo que ya ha superado.

Colau es quien tiene la potestad para convocar el consejo general de Fira de Barcelona, máximo órgano de gobierno de la institución y que se reúne dos veces al año, en julio y en diciembre.

Al no convocarse en verano, se preveía que en su reunión de diciembre abordara la renovación, pero la decisión de Colau ha vuelto a retrasar su convocatoria.

"ESTARÉ EL TIEMPO QUE HAGA FALTA"

"Estoy prorrogado. El conflicto político entre las administraciones dificulta el nombramiento del nuevo presidente. Estaré el tiempo que haga falta, pero lo lógico es que se hubieran entendido", ha afirmado Bonet.

"Si no hay más remedio que esperar al 21-D, pues bueno. La alcaldesa es la que manda, pero no hace bien", ha agregado Bonet, que ha insistido en la necesidad de buscar el acuerdo para que Fira de Barcelona no pierda su potencial.

La Cámara de Comercio de Barcelona es la encargada de proponer a los consejeros y al presidente de Fira, si bien todos los nombres deben contar con el consenso del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat para que los apruebe el consejo general de Fira, que agrupa a las tres instituciones.

El director de Telefónica en Catalunya, Kim Faura, es el nombre que se baraja para sustituir a Bonet, y los posibles sustitutos de los consejeros salientes --Núria Basi, Enric Crous, Enrique Lacalle y Carles Vilarrubí-- son Helena Guardans (presidenta de Sellbytel), Pau Relat (consejero delegado de Mat Holding y presidente de FemCat), Mar Alarcón (consejera delegada de Social Car) y Manuel Vallet (vicepresidente de Catalonia Hotels).