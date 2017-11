Puig pide a las Corts exigir al Gobierno la reforma de la financiación este año y apoyo a los 1.300 millones

23/11/2017 - 11:16

El PPCV apoyará el modelo si elimina Sucesiones y Patrimonio y el dinero extra que llegue va a cuestiones sociales

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha avanzado este jueves que la hoja de ruta del Consell para exigir la reforma del sistema de financiación que prometió el Gobierno en la Conferencia de Presidentes será tratar de conseguir que se amplíe más el consenso en la sociedad valenciana y, para ello, se promoverá una declaración en las Corts para exigir al ejecutivo de Mariano Rajoy que "cumpla su compromiso" de reformar el modelo antes de que finalizar el año, al tiempo que ha pedido "una muestra de lealtad reivindicativa" al parlamento valenciano para que las formaciones apoyen la partida de 1.325 millones.

Así lo ha indicado en la sesión de control de este jueves al ser preguntado por la síndica del grupo parlamentario 'popular' en las Corts, Isabel Bonig, sobre las actuaciones y acciones y actuaciones que llevará a cabo para mejorar la financiación.

Bonig ha criticado al PSPV por manifestar y solicitar el cambio del sistema cuando fue el partido que impuso el actual modelo. "Su situación es la ecuación perfecta: sistema financiación más PSPV es igual al problema valencianos y ahora la incógnita es ¿cuál es su plan? ¿Va a seguir buscando enemigos o aliados, se va a sentar a dialogar?", le ha preguntado.

Al respecto, el jefe del ejecutivo valenciano ha destacado la manifestación que se celebró el sábado 18 de noviembre a favor de una financiación justa y de la que ha valorado que participaron "miles de valencianos que salieron a la calle para exigir igualdad oportunidades". "Fue una manifestación a favor de los valencianos y contra nadie y fue éxito", ha enfatizado para señalar que ahora el problema valenciano "se ha visibilizado y está en el debate político en España".

A su juicio, la respuesta del Gobierno a esta reivindicación no puede ser "incumplir" lo que se comprometió en la Conferencia de Presidentes y, por eso, ha remarcado que, a partir de ahora, la hoja de ruta será tratar de conseguir que se amplíe más el consenso en la sociedad valenciana y, para ello, se promoverá "una declaración de todos los grupos de Corts exigiendo que el Gobierno cumpla su compromiso y es que antes acabar 2017 tiene que haber un nuevo modelo de financiación".

En segundo lugar, ha pedido que "se dé una muestra de lealtad reivindicativa" y todos los grupos apoyen la partida de 1.325 millones de los presupuestos de la Generalitat, más allá de la decisión que tomen respecto a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

"Vamos a continuar trabajando con el resto de comunidadesa utónomas para hacer alianzas en la reforma del sistema de financiación", ha indicado para avanzar que la próxima semana el conseller de Hacienda, Vicent Soler, se reunirá con su homólogo en Castilla La Mancha para abordar esta cuestión.

"FALTA DE GESTIÓN"

En la réplica, Bonig ha afeado al 'president' que la semana pasada su formación se negara a firmar una declaración institucional que promovió su formación a favor de mejorar la financiación por lo que le ha espetado que su problema es "la falta de gestión". En este punto, ha criticado que el Consell tiene las listas de espera en dependencia, a 15.000 niños en barracones pero abrirá la televisión.

No obstante, le ha tendido mano y le ha indicado: "Vamos a poyar el modelo de los expertos pero con dos condiciones: que ingresos de más que vengan por la reforma vayan a lo realmente importante, que es la educación, sanidad y bienestar social y no a enchufados y chiringuitos y que no haya aumento de impuestos", le ha solicitado.

Concretamente, ha exigido eliminar Sucesiones, Patrimonio y modificar el impuesto de Trasmisiones Patrimoniales para que paguen los que más tienen y no los empresarios, autónomos y ciudadanos.

Puig ha subrayado hay que "pactar y negociar" en dos niveles: en la cuestión territorial a través de los legítimos representantes que son las comunidades autónomas y en el Congreso entre los diferentes partidos y ha señalado que el Consell ha hablado con todos "desde el principio". "Hemos intentado situar este problema en Madrid que ahora existe", ha destacado para lamentar que cuando gobernaba el PP el paradigma de la Comunitat era "la corrupción y el despilfarro".

"Mucha gente, incluso el propio ministro a veces me dice 'es que lo tienes difícil porque la imagen de la Comunitat es que lo habéis gastado todo de la manera en lo que os lo habéis gastado' y lo que necesitamos es recuperar la reputación para tener más fortaleza a la hora de exigir, pero los valencianos ya han dicho que basta", ha zanjado.