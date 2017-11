Del Busto ve cada vez es más difícil luchar contra las terapias alternativas por culpa de las redes sociales

23/11/2017 - 11:22

El consejero de Sanidad del Gobierno asturiano, Francisco del Busto, ha reconocido este jueves que cada vez resulta más difícil luchar contra las psudoterapias o terapias sin evidencia científica, dado el "bombardeo" que recibe la información de sus supuestos beneficios a través de las redes sociales.

OVIEDO, 23 (EUROPA PRESS)

Del Busto ha contestado a una interpelación del diputado de Ciudadanos Armando Fernández Bartolomé sobre este asunto y se ha posicionado absolutamente en contra de terapias alternativas como la homeopatía.

Según los datos que maneja el Principado, ha dicho, las mujeres acuden más que los hombres a estas pseudociencias y los enfermos graves más que los no graves. "Y en algunos casos no sólo no se mejora la salud, sino que se empeora", ha señalado.

Del Busto ha dejado claro que en el Servicio de Salud del Principado de Asturias sólo se reconoce la medicina basada en la ciencia y en la evidencia científica. Además, se ha posicionado a favor de campañas de información sobre este asunto que, a su juicio, han de estar impulsadas por el Gobierno central.

Fernández Bartolomé ha dicho que algo se tiene que estar haciendo mal cuando cada vez más gente recurre a estas peusdoterapias que suponen muchos beneficios económicos para sus responsables y que suponen un "enorme peligro". En opinión del diputado de Ciudadanos es necesario trabajar más en la prevención, en el control y en la información a la ciudadanía.