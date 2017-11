Cataluña. xuclà (pdecat) pide respetar "políticamente" el resultado de las elecciones del 21-d

23/11/2017 - 11:30

El diputado del PDECat Jordi Xuclà pidió este jueves al Gobierno y a los partidos que respaldaron la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña que respeten no solo legalmente sino también políticamente el resultado de las elecciones del próximo 21 de diciembre.

Lo dijo en los pasillos del Congreso de los Diputados, al recordar que algunos responsables del PP alertan de una nueva aplicación de ese precepto en caso de que los independentistas venzan en esas elecciones.

Xuclà aseguró que no tiene conocimiento de cómo el presidente cesado de la Generalitat, Carles Puigdemont, tiene previsto ejercer el derecho a voto en esas elecciones, ya que no se ha inscrito en el ceso de desplazados temporalmente para poder votar desde Bruselas.

No quiso "especular sobre escenarios" y solo reiteró que las medidas cautelares adoptadas por la Fiscalía de Bélgica "nada tienen que ver" con las que han sufrido los consejeros que se encuentran en prisión preventiva en España por orden de la Audiencia Nacional.

Reconoció que dentro de los estándares europeos "me gustan más los de la Justicia belga" y expresó su deseo de que la española "tomara nota" de esas medidas preventivas que no implican privación de libertad.

Xuclà se refirió también al anuncio del Gobierno de negociar la nueva financiación autonómica a partir de enero, y aseguró que si con ello piensa que se puede resolver el problema político en Cataluña es que "no entiende absolutamente nada", aunque añadió que no le sorprende porque ha sido esa "incapacidad" para no comprender lo que sucede lo que ha llevado al PP a ser "minoría" en el Parlamento catalán.

Xuclà aseguró que su objetivo es trabajar durante el próximo mes para que las elecciones confirmen la "línea política" que ha seguido la Generalitat durante los dos últimos años.

