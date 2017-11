El CAA pide "regular" la publicidad de juegos de azar y apunta que los medios "no avanzan" en tratamiento de la igualdad

23/11/2017 - 11:42

La presidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), Emelina Fernández, ha realizado este jueves un llamamiento en el Parlamento autonómico a favor de "regular" la publicidad de los juegos 'on line' o de azar, al tiempo que ha avisado de que los medios de comunicación "no avanzan en el tratamiento de la igualdad".

SEVILLA, 23 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento andaluz tras ser recibida por el presidente de la Cámara, Juan Pablo Durán, y antes de presentar en comisión parlamentaria el Informe Anual del CAA correspondiente al pasado año 2016.

La presidenta del CAA ha insistido en señalar que "hay que regular" la publicidad de los juegos 'on line' o juegos de azar, porque "no puede ser que un menor, que no puede jugar hasta los 18 años, tenga acceso a la publicidad constante que hay incitándole a ese juego".

Ha reconocido, no obstante, que no se trata de una materia que sea "competencia" del Parlamento andaluz, sino que es "nacional", pero también ha señalado que "no es igual que lo reclame el Consejo Audiovisual de Andalucía a que lo reclamase el Parlamento" de la comunidad autónoma.

En ese sentido, ha querido trasladarle a los diputados andaluces "la necesidad de regular" dicha publicidad "para que puedan pedir que se haga a nivel nacional", porque, según ha incidido, se trata de "un tema de legislación, de hacer una ley" que acometa dicha regulación, dado el "vacío legal" existente en relación a dicha publicidad de los juegos 'on line', según ha advertido.

Fernández ha llamado la atención además acerca de que dicha publicidad de los juegos de azar "está absolutamente inserta en el discurso narrativo del propio periodista", de modo que resulta "imposible" distinguir la misma dentro de su discurso.

Igualmente, ha alertado del uso que para esta publicidad se realiza de personas que constituyen "ídolos para los menores" y que cuentan por tanto con una "gran influencia en la sociedad".

Por otro lado, la presidenta del CAA ha detallado que otra de las preocupaciones más importantes del organismo al que representa tiene que ver con "la relación entre los menores de edad e Internet" y, en concreto, sobre los contenidos que existen en la red y "lo fácil que es para los menores" acceder a los mismos, teniendo en cuenta que, "a partir de los 14 años, prácticamente el 98 por ciento" de los menores "tiene acceso a un terminal de teléfono móvil con acceso a datos".

Fernández ha advertido de que hay que "hacerle frente" a este tema de los menores e Internet porque ya es "una realidad, no un futuro que veamos venir".

TRATAMIENTO DE LA IGUALDAD

De igual modo, la presidenta del CAA ha advertido de que los medios de comunicación "no avanzan en el tratamiento de la igualdad", ya que, según ha abundado, "los análisis que hacemos de los tiempos de voz que se le dedican a la mujer sigue estando muy por debajo del que se le dedica a los hombres, y, cuando éstas hablan", sus contenidos siguen estando "muy relacionados con los estereotipos sexistas".

"Hablan de lo que tradicionalmente se han considerado los temas de los mujeres, dando a entender además que la violencia de género es un problema de las mujeres, cuando es un problema de toda la sociedad", según ha agregado la presidenta del CAA, que ha añadido que los medios de comunicación deben "hacer un esfuerzo para dar a la mujer el sitio que realmente ocupa en la sociedad".

Al respecto, la presidenta del CAA también se ha mostrado partidaria de "legislar", porque "creer que la autorregulación es el camino en muchos casos se ha demostrado que no es suficiente".

También en relación a la igualdad, y a preguntas de los periodistas, la presidenta del CAA ha valorado de forma "absolutamente positiva" la decisión que la pasada semana anunció la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en el Debate sobre el estado de la comunidad, acerca de impulsar medidas para que ningún medio de comunicación que publique anuncios de contactos sexuales o prostitución cubierta o encubierta "reciba ni un euro de las arcas públicas mediante contratación, subvenciones o publicidad".

Fernández ha subrayado que "la prostitución siempre se ha considerado como una forma de violencia contra la mujer", por lo que ha tildado de "absolutamente alarmante" que un medio de comunicación "haga publicidad de eso", y más si encima tiene "ayuda de la Junta de Andalucía".

De esta manera, la presidenta del CAA se ha mostrado "absolutamente de acuerdo" con el anuncio de Susana Díaz, e incluso ha explicado que ella misma fue llamada a comparecer en la subcomisión del Congreso de los Diputados en la que se preparaba el pacto de estado contra la violencia de género, y una de las medidas que se propusieron desde el CAA fue precisamente "eliminar los anuncios de prostitución", por lo que lo anunciado por la presidenta de la Junta va en línea con lo que "nosotros mismos habíamos solicitado", según ha valorado Emelina Fernández.