El Parlamento foral rechaza las enmiendas de UPN y PPN a los Presupuestos de Navarra

23/11/2017 - 11:46

El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves las enmiendas a la totalidad presentadas por UPN y PPN al proyecto de Presupuestos Generales de Navarra para 2018 enviado por el Gobierno foral a la Cámara.

PAMPLONA, 23 (EUROPA PRESS)

Las enmiendas no han prosperado dado que han recibido el voto en contra del resto de grupos de la Cámara: Geroa Bai, EH Bildu, Podemos, PSN e Izquierda-Ezkerra.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que los Presupuestos para 2018 "son la constatación de que en el cuatripartito manda el nacionalismo vasco". "Es un presupuesto que prioriza todas y cada una de las áreas que sirven para construir nación en lo identitario, todo ello envuelto en un papel de regalo social para no generar más miedo a la sociedad. La gestión del Gobierno tiene dos características: la imposición, es decir, no escuchan a nadie, y el sectarismo, gobiernan para los suyos", ha censurado.

Además, ha sido muy crítico con las medidas fiscales propuestas por el Gobierno, que "cruje a impuestos a los navarros", y ha advertido de que "todo el presupuesto se basa en una reforma fiscal que castiga a la clase media y trabajadora y a las empresas de esta comunidad, y que nos sitúa en peores condiciones que el resto de los españoles".

Por parte del PPN, Ana Beltrán ha afirmado que los presupuestos son "irresponsables y absolutamente ideológicos, que dejan en evidencia el claro sesgo nacionalista vasco guiándose solo por criterios arbitrarios".

Además, ha señalado que estas cuentas "suponen una vuelta de tuerca más en los abusivos impuestos que ya aprobaron el año pasado". "Lejos de mejorar esta situación vuelven a exprimir al contribuyente navarro y siguen condenado a los navarros a pagar más, y lo gordo de todo es que vamos a pagar más sin tener mejores prestaciones", ha indicado, señalando además que "la mejor política social es crear puestos de trabajo y no crear una sociedad subsidiada y dependiente". "Abrasan al contribuyente y encima cada vez tenemos más personas dependientes de la renta garantizada", ha censurado.

El parlamentario de Geroa Bai Jokin Castiella ha manifestado su "absoluto estupor por el nivel de los argumentos" de UPN y PPN y ha considerado que "es irresponsable venir aquí a alarmar y preocupar a la sociedad de manera completamente innecesaria". Ha negado además que el Gobierno esté centrado en políticas nacionalistas y ha afirmado que el departamento de Derechos Sociales "está gestionando de manera reconocida a nivel internacional unas políticas sociales que está permitiendo que Navarra alcance unas tasas de cohesión social y territorial envidiables", que se sustentan en una política fiscal "progresiva".

Por parte de EH Bildu, Adolfo Araiz ha indicado que las cuentas de 2016 y 2017 "abrieron un camino en el cambio político y social, y el proyecto de 2018 avanza en ese camino". "Por eso podemos decir que, aunque no se cumple nuestro objetivo en todos los ámbitos, los presupuesto marcan el camino en el que tenemos que seguir profundizando en los próximos años", ha afirmado, para incidir en su "lectura crítica, porque no son unos presupuestos que nos satisfagan totalmente y que incidan de manera determinante en las políticas de cambio que defendemos".

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha criticado el "cínico ejercicio de impugnación" de UPN y PPN a los presupuestos y ha indicado que "a estas cuentas les faltan ingresos y siguen pagando la ingente factura que UPN dejó en esta comunidad". "UPN dejó un lastre que deja maniatado al Ejecutivo. Pero a pesar de ellos, gracias a la profundización en la justicia fiscal, hemos sido capaces de incrementar el presupuesto un 4 por ciento que consolidan el gasto social, los servicios públicos y el impulso al empleo, aunque menos de lo que nosotros quisiéramos", ha indicado.

La parlamentaria del PSN Ainhoa Unzu ha explicado que su grupo no ha presentado enmienda a la totalidad porque "hay algunos contenidos en los que se avanza" con estos Presupuestos, si bien sí ha presentado una amplia batería de enmiendas parciales para introducir mejoras. "No compartimos la falta de apuesta por la inversión productivo, tampoco hay una apuesta por el empleo público y hay que mejor la atención a la diversidad en educación", ha planteado, para rechazar también la posición de UPN y PPN, que "no defienden un modelo público de excelencia".

El portavoz de Izquierda-Ezkerra, José Miguel Nuin, ha afirmado que "de los drásticos recortes de la pasada legislatura hemos pasamos a una clara expansión del gasto social", aunque ha afirmado que sería "necesaria una velocidad más intensa en esta expansión del gasto". "No es suficiente hasta el momento, pero somos conscientes de los condicionantes muy serios que hay, como por ejemplo el sobrepago de la aportación al Estado y el marco fiscal global europeo donde hay una escandalosa huida de la tributación de grandes empresas multinacionales a través de paraísos fiscales", ha indicado.