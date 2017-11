Bonet desea que el 21-D devuelva la estabilidad incluso si se repiten los resultados

23/11/2017 - 11:55

Augura una desbandada empresarial si no hay estabilidad: "Que el último apague la luz"

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Cámara de Comercio de España, Josep Lluís Bonet, ha augurado este jueves que la estabilidad puede volver a Catalunya tras las elecciones del 21 de diciembre incluso si volvieran a repetirse los resultados de los comicios del 27 de septiembre de 2015, que dieron la victoria a los partidos independentistas.

"El panorama que salga, sea cual sea, puede llevar a la estabilidad incluso si se repiten los resultados del 2015, siempre que se respete el orden institucional y democrático", ha declarado a la prensa tras participar en un desayuno informativo organizado por 'El Periódico' y Banco Sabadell.

En su intervención, Bonet ha dicho: "Creo que incluso repitiendo la situación de 2015 las cosas serían distintas, porque ya se ha visto a dónde nos ha llevado el anterior proceso".

"RESPETAR EL RESULTADO"

Por ello, ha llamado a la ciudadanía a reflexionar, a hacer autocrítica y a pensar en el bien propio, pero también en el de los demás y en las futuras generaciones, y a partir de ahí decidir libremente: "Se tendrá que respetar el resultado porque esto es una democracia".

No obstante, considera que se debería apartar lo político y trabajar en la internacionalización, competitividad, bienestar y posicionamiento de España y de la marca Barcelona en el mundo: "Vayamos por ahí. No olvidemos nunca que cuando sumas, multiplicas, y cuando restas o divides, destruyes, y no hay que destruir porque lo que hay que hacer es volver a la reconciliación social".

"Hago un llamamiento a los españoles para que después del 21-D hagan un esfuerzo de proximidad y fraternidad, porque esto es lo que debemos hacer. Lo otro no es un buen camino", ha apuntado.

"Nos hemos salido de la vía como conjunto y tenemos que volver a ella. Lo otro es un despropósito, viajar a ningún sitio", ha añadido.

FUGA EMPRESARIAL

El también presidente de Freixenet ha lamentado que más de 2.600 empresas hayan trasladado su sede social fuera de Catalunya, y ha recordado que, si el 21-D no se apostara por regresar al marco constitucional, llevaría al consejo de la multinacional del cava el traslado de su sede, algo que cree que imitarían otras compañías.

"Si el 21-D volviéramos a las andadas, pues cambio de domicilio social inmediato. Entonces sí que sería una desbandada. Que el último apague la luz", ha advertido.

Preguntado por qué medidas deberían implementarse para incentivar el regreso de las compañías que han trasladado su sede fuera de Catalunya, ha afirmado que únicamente volverán cuando se recupere la estabilidad.