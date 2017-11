Un amigo de la denunciante dice en el juicio por supuesta violación que no le comentó que estuviera con los acusados

23/11/2017 - 11:56

El amigo con el que la denunciante habló por teléfono poco antes de que ocurrieran los hechos que se juzgan por supuesta violación grupal en Sanfermines ha asegurado que la joven no le dijo que estuviera con los acusados ni que fuese a mantener relaciones sexuales con ellos, según los abogados de la acusación particular. Igualmente ha dicho no recordar mucho de la conversación telefónica y que durante esta había mucho ruido.

PAMPLONA, 23 (EUROPA PRESS)

Este ha sido el primero de los cuatro testigos que declaran a lo largo de la jornada de este jueves en la vista oral. Tras este testigo, está previsto que declaren el policía municipal que tomó declaración a la joven cuando realizó la denuncia y las dos detectives que realizaron un informe sobre las redes sociales de la joven denunciante.

Una vez finalizada esta jornada, el juicio concluirá con las sesiones programadas el lunes y el martes de la semana que viene para que las partes expongan sus conclusiones.