El Parlamento riojano aboga por la "tolerancia cero" contra la violencia de género

23/11/2017 - 12:19

El Parlamento de La Rioja ha abogado por "la tolerancia cero" contra "cualquier acción violenta contra las mujeres independientemente de su intensidad". "En desigualdad y violencia de género no hay grados", ha añadido la Cámara riojana, a través de una Declaración Institucional contra la violencia de género, que se ha leído al inicio de la sesión plenaria.

LOGROÑO, 23 (EUROPA PRESS)

En el texto, apoyado por los cuatro Grupos Parlamentarios del Hemiciclo riojano, se comprometen a "trabajar, desarrollar y legislar todas aquellas medidas que den cumplimiento al Pacto de Estado contra la Violencia de Genero y todo aquello que lo complemente, para lo cual manifestamos la necesidad de cumplimiento del compromiso presupuestario acordado en el Pacto de transferencias a las Comunidades Autónomas para el desarrollar estas medidas".

Con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, que se conmemora el 25 de noviembre, los parlamentarios han manifestado "su condena absoluta ante la violencia de género y nuestro más firmecompromiso con las mujeres víctimas de violencia de género". Un "compromiso activo día a día, porque para erradicar la violencia se requiere el compromiso individual y colectivo durante todos los días del año".

Por ello, desde la Cámara riojana han hecho un llamamiento a la sociedad para que "denuncien situaciones de violencia de género, porque no podemos ser cómplices de los maltratadores con nuestro silencio".

"La lucha contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres debe ser una prioridad que nos obliga a toda la sociedad en su conjunto. Una obligación que corresponde en primera instancia a los gobiernos y administraciones en el marco de sus correspondientes competencias", son otros de los compromisos que se recogen en la Declaración Institucional.

El texto apuesta por "abordar su erradicación desde las políticas de igualdad, para favorecer una cultura de la igualdad frente a una cultura de la sumisión". "En la lucha contra la violencia machista en España no partimos de cero", ha añadido para a continuación enumerar algunos "importantes avances", como contar con un marco legislativo a través de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, también de leyes autonómicas y recientemente ha sido aprobado por el Congreso de los Diputados el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género.

Finalmente, la Declaración Institucional recoge que "no se podrá avanzar en la erradicación de la violencia y en la atención específica a las mujeres si no se establecen los mecanismos de coordinación necesarios entre las diferentes administraciones e instituciones con responsabilidad en la materia, pero tampoco se podrá seguir avanzando si no se dota a las distintas administraciones de los recursos económicos y de personal especializado adecuados".