Unas 50.000 personas se han beneficiado ya de la Estrategia contra la Pobreza en C-LM, dotada de casi mil millones

EAPN reclama una mayor financiación y Podemos que se realicen más estudios sobre los datos de la pobreza en la región

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha dado a conocer este jueves en las Cortes la 'Estrategia contra la Pobreza y la Desigualdad Social de Castilla-La Mancha' sobre la que ha señalado que desde su puesta en marcha ya ha beneficiado en ayudas 50.000 castellano-manchegos, de los que 23.370 son menores de 16 años. La misma, incluye un total de 58 medidas divididas en tres ejes fundamentales de actuación para los que se destinará casi 1.000 millones de euros desde 2017 y hasta la conclusión del proyecto previsto para 2020.

Así lo ha señalado en la Comisión de Bienestar Social celebrada este jueves en las Cortes, que se ha celebrado a petición de la propia Sánchez, quien ha mantenido que dicha estrategia se inspira a su vez en tres pilares: "apoyo a la renta, un mercado de trabajo inclusivo y el acceso a unos servicios de calidad" y todo ello con el objetivo "de dar cobertura y apoyo a aquellos con mayor vulnerabilidad".

Según ha concretado, el primer eje de actuación será el de medidas de choque materializadas en el Plan de Garantías Ciudadanas e irán encaminadas a "reforzar ingresos". Dentro de éste se incluye: la creación de un registro de unidades familiares con bajos ingresos; el desarrollo de la renta garantizada; incremento de becas escolares; garantía y acceso a medicamentos de jubilados y estancias temporales en centros de mayores; intermediación para aquellas familias que estén en riesgo de desahucio; o búsqueda de empleo para personas que han agotado su prestación por desempleo.

El segundo eje es "la verdadera esencia de la estrategia", según la titular de Bienestar Social. Así, incluye medidas preventivas de vulnerabilidad como el desarrollo de itinerarios de inclusión activa; fomento de planes integrales de barrios; acceso al transporte escolar gratuito; fomento de la formación profesional para alumnado en riesgo de exclusión; creación de centros ocupacionales; garantía de acceso a nuevas tecnologías para mayores de 55 años; acceso a ayudas al alquiler; desarrollo de programas como 'Aprender Juntos'; o establecer pisos tutelados para mujeres víctimas de violencia de género.

Y, por último, lo correspondiente al tercer eje comprende actuaciones encaminadas a "mejorar la gestión de los servicios y prestaciones". En concreto: aprobación de un catálogo de prestaciones del sistema de servicios sociales o puesta en marcha de la Ley del Tercer Sector Social.

"Hay ocho objetivos estratégicos" a alcanzar con esta Estrategia contra la Pobreza y son, según Sánchez, "garantizar una renta que permita estándares de vida dignos; reducir las personas en pobreza y en riesgo de pobreza; mejorar las condiciones para el acceso a una vivienda digna; mejorar las condiciones y posibilidades de acceso de grupos vulnerables; acceso a enseñanza de calidad; garantizar la equidad en salud; promover servicios sociales integrales y eficientes; y mejorar la participación de todos los actores implicados".

"DATOS PARA LA ESPERANZA"

Por otra parte, ha desglosado una serie de "datos para la esperanza" de las actuaciones realizadas por el Gobierno regional en 2017, como la tramitación de 5.184 ayudas para la pobreza energética; la paralización de 417 cortes de suministro energético y se han efectuado 46 reposiciones del servicio.

Pero "incluyendo los datos de 2016", ha dicho que se han concedido desde la puesta en marcha de la estrategia un total de 13.676 ayudas económicas, 776 paralizaciones de cortes de suministro energético y 106 reposiciones.

Ahora, enmarcado dentro de la Estrategia contra la Pobreza y Desigualdad Social, "ya se han desarrollado medidas este 2017 como el arranque de 40 equipos de inclusión que ya están trabajando para acompañar a personas que atraviesan dificultades económicas; también se han desarrollado medidas específicas para combatir la pobreza infantil, como el programa 'Aprender Juntos' para que de padres pobres no haya hijos pobres; y medidas encaminadas a lograr la calidad y sostenibilidad del sistema social como simplificar trámites de prestaciones sociales".

EL PP NO VE "UNA LÍNEA CLARA"

Sin embargo, para el Partido Popular la estrategia no está desarrollada porque "no tiene una línea clara para la sostenibilidad del sector, no tiene líneas de apoyo para programas de entidades sociales, ni tampoco en financiación".

Según ha argumentado la diputada de este Grupo Parlamentario Cortes Valentín, en 2016 había en Castilla-La Mancha "773.700 personas en riesgo de exclusión, de ellos 185.000 menores". "Siguen echando las culpas a Cospedal cuando son ellos quienes no ejecutan lo presupuestado", a lo que ha puesto como ejemplo una cantidad de "tres millones de euros para ayudas a emergencia que dejaron sin gastar".

Ha añadido que en 2017 "no se han gastado cuatro de cada 10 euros del Plan de Garantías Ciudadanas", cuando además Castilla-La Mancha es "la tercera peor Comunidad Autónoma en datos de abandono escolar, que ha crecido en 2,2 puntos, llegando a un 23 por ciento". "Esto es más que pobreza", ha concluido al tiempo que afirmaba que en esta estrategia falta novedad.

PODEMOS: "MÁS VALE TARDE QUE NUNCA"

En su turno, la diputada de Podemos María Díaz ha argumentado que es una Estrategia "muy amplia" con muchas medidas, sin embargo, ha echado en falta que en educación "solo se incluya el transporte gratuito para enseñanzas obligatorias, lo que incide en el abandono escolar temprano". Pero "más vale tarde que nunca", añadía.

Y, en cuanto a datos sobre pobreza ha pedido que "se realicen más estudios" porque "para saber a dónde vamos, hay que saber de dónde venimos". Los objetivos, para Díaz, "son muy ambiciosos", pero espera que se pueda hacer un seguimiento de los mismos para ver en qué medida se van cumpliendo.

PSOE: UNA ESTRATEGIA "DE UN GOBIERNO CON ALMA"

Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario Socialista José Luis Escudero ha puesto de manifiesto que esta Estrategia es propia de "un Gobierno con alma y corazón"; y de un Gobierno, ha añadido, que ha emprendido "una auténtica cruzada contra la pobreza y la desigualdad". Por ello, ha manifestado su deseo de que haya unanimidad de todos los grupos parlamentarios.

Por último, el presidente de la EAPN en Castilla-La Mancha, Braulio Carlés, ha afirmado que es una "muy buena noticia" que haya una Estrategia contra la Pobreza y, en especial, porque ha sido desarrollada "en coordinación entre entidades y consejerías", ya que "cuanta más coordinación, mejores serán los resultados". Sin embargo, ha manifestado que les gustaría que la dotación económica "fuera mejor", pero se adaptan "a lo positivo".