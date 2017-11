Podemos pide aire acondicionado en las prisiones andaluzas y el Gobierno responde que "no son hoteles"

23/11/2017 - 12:38

El grupo de Unidos Podemos, a través de la senadora andaluza Maribel Mora, ha solicitado este jueves, en el marco de la Comisión de Interior de la Cámara Alta, al Gobierno que contemple dotar a los centros penitenciarios de Andalucía de aires acondicionados y el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ha respondido que estos centros "no son hoteles".

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

Mora ha comenzado preguntando al secretario de Estado si considera que el "hacinamiento" en las celdas de los reclusos "sin aire acondicionado ni ventilación" en los centros penitenciarios es una situación que refleja "condiciones dignas" cuando en Andalucía en verano las temperaturas son "bastante extremas y superan los 40 grados". Además, ha instado a Interior a pronunciarse sobre "qué va a hacer para solucionar esta situación".

Ante esto, Nieto ha defendido que la situación en la que se encuentran los centros penitenciarios en España "es más que digna" y "se ha hecho un "esfuerzo muy importante" para que "la realidad que se ve hoy en los centros penitenciarios diste mucho de la que había hace diez años". En concreto y sobre la petición de Mora a incluir en las celdas aires acondicionados, Nieto ha dicho que estos centros "no son hoteles" y se "garantizan las condiciones humanitarias básicas" pero "sin llegar a ese nivel".

"Tampoco hay aire acondicionado en los colegios en Andalucía, sufren lo mismo los niños, se merecen la misma atención que los internos y no hay aire en los colegios andaluces", ha añadido el secretario de Estado. Además, ha explicado que en las prisiones se ponen a disposición de los internos ventiladores en los economatos para que los adquieran a "un precio asequible" a pesar de que esto "supone un incremento del gasto de consumo de los centros" y "hacer un esfuerzo".

Nieto ha asegurado que en otros centros, que no son los de Andalucía, "tampoco hay aires acondicionados" y también se alcanzan altas temperaturas en verano porque, según ha dicho, existe "un estándar sobre esto donde se mueven todos". A esto, ha remachado que "no se está hablando de un hotel", sino de un centro penitenciario donde se "garantizan las condiciones humanitarias básicas".

"Si me pregunta si es lógico que exista un hotel que no tenga aire acondicionado le diría que no, pero si lo que plantea es sobre un centro penitenciario le diría que ojalá los pudiera poner en marcha, pero eso no es lo que determina las condiciones humanitarias", ha insistido Nieto.

Por último, ha explicado que se está trabajando en "pruebas" para conseguir una mejor ventilación en los centros y "probablemente" para construir los nuevos se tengan en cuenta las técnicas de eficiencia energética para "utilizar las corrientes de aire y el apoyo hidráulico" para aportar soluciones que "sean asumibles económicamente y que no sean peligrosos para su uso".

COMENTARIO "DESAFORTUNADO" DE NIETO

Para la senadora andaluza de Podemos la comparación de Nieto ha sido "bastante desafortunado" porque, según ha dicho, una prisión "no es un hotel", pero hay que valorar que "las personas que se encuentran en prisión atraviesan situaciones muy duras que uno no entiende si no está años allí". "No es adecuado hacer esas referencias", ha dicho.

Además, ha afirmado que "es cierto que ojalá pudieran tener todas las personas de los barrios humildes aires acondicionados" pero esto es algo "privado" a diferencia de los centros penitenciario donde "garantizar que se cumplen los derechos humanos es competencia del Estado". En esta línea ha destacado las "diferencias" que existe entre las zonas de los funcionarios, que sí tienen aire, y las de los presos donde "no lo hay".

Por otro lado, sobre la comparación que ha hecho Nieto con los colegios, Mora ha dicho que "no es lo mismo estar en un cole siete horas que estar 24 horas recluido" y ha recordado que su partido ha registrado varias propuestas para "obligar a aplicar medidas de refrigeración y climatización" en los centros.

Además, ha asegurado que "es muy fuerte que se les obligue a comprar ventiladores a los presos cuando la mayoría de estos provienen de familias muy pobres y con dificultades hasta parar cubrir necesidades de alimentación". "Comprar ventiladores puede parecer algo sencillo pero es un problema para mucha gente y esto debe ser algo aportado por la Administración", ha dicho.

En este punto, y en contestación a los argumentos de Mora, el secretario de Estado ha dicho que "no esperaba oír de un cargo público de Podemos en los colegios se pueden soportar 40 grados de temperatura". "Los coles albergan niños de tres a 14 años con una jornada de ocho de la mañana a tres saliendo a las horas de más calor y tienen que aprender y hacerlo en condiciones razonables", ha añadido.

Además, sobre la adquisición de ventiladores que ha criticado la senadora de Podemos, Nieto ha pedido que "no lo plantee en términos diferentes" porque comprar un ventilador en un centro de prisión "cuesta 20 euros" y "hay posibilidad de que el interno lo adquiera a través de su trabajo". "Si el ventilador se diera gratis ¿Cuánto cree que duraría?", ha preguntado.