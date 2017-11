Ribó dice que el centro de salud de Malilla estará "lo antes posible" pero que no tiene "varitas mágicas"

23/11/2017 - 12:47

El alcalde de València, Joan Ribó, ha asegurado este jueves que la cesión del solar para el nuevo centro de salud de Malilla estará "antes de final de año" y ha pedido a los vecinos del barrio "un poco de paciencia" porque "esto no se hace en 24 horas, han de entender que esto tiene unos plazos, no tenemos varitas mágicas", ha apuntado.

VALENCIA, 23 (EUROPA PRESS)

Ribó ha realizado estas declaraciones tras presentar el proyecto europeo MatchUp, al ser preguntado por la manifestación que han convocado para esta tarde los vecinos de Malilla para reclamar un centro de salud tras "años de promesas incumplidas" y después de "un nuevo retraso por problemas con la propiedad del suelo".

El primer edil ha querido dejar claro que este centro de salud "se cambia la ubicación precisamente a indicación de las asociaciones de vecinos de Malilla", un cambio que "supone cambiar solares" y "un cierto retraso". No obstante, ha garantizado que la cesión del espacio "se va a resolver antes de final de año y se pondrá en marcha lo más pronto posible". Aunque el Ayuntamiento no es el que hace la obra, ha recordado, sí tiene que ceder los solares a la Conselleria de Sanidad.

Ribó ha insistido en que "en Malilla había una ubicación que no gustaba a las asociaciones del barrio" y el consistorio accedió a cambiarlo "pero esto no se hace en 24 horas, han de entender que esto tiene unos plazos, no tenemos varitas mágicas, cuando se ha de introducir un cambio eso lleva un tiempo, yo les pido un poco de paciencia pero esto se va a poner en marcha enseguida", ha concluido.