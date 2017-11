Puig insta a "superar las diferencias" para tener unos presupuestos "dignos"

23/11/2017 - 12:47

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha recordado a Podemos los avances en materia de vivienda social llevados a cabo por el actual Consell y ha señalado que para continuar con ese "cambio" emprendido es "importante superar las diferencias y tener unos presupuestos dignos para mejorar la vida de los ciudadanos".

VALÈNCIA, 23 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado Puig en la sesión de control en las Corts en respuesta a la pregunta del portavoz de Podemos, Antonio Estañ, que ha planteado "hasta qué punto está dispuesto a actuar el Consell para garantizar el derecho a la vivienda de los valencianos" tras llevar el Gobierno al Tribunal Constitucional la Ley de Función Social de la Vivienda aprobada en el parlamento valenciano y ante el "retraso pactado" de la financiación.

"No hay ningún retraso pactado de la financiación, ninguno, le garantizo señor Estañ que no hay retraso pactado, espero que se fíe más de mí que de otros", ha aseverado el presidente, que también ha lamentado que "desgraciadamente" no es esta la primera vez que el Gobierno central tapa su "inacción" con el bloqueo de propuestas de las Corts.

Ha precisado que han sabido de ese recurso por la prensa y no tienen "constancia de que se haya presentado" de forma directa, y ha detallado que en la comisión bilateral se dijo que el Ejecutivo central iba a presentar una contrapropuesta, por lo que si no lo han hecho y acuden directamente al TC supone "una deslealtad evidente".

Asimismo, ha recordado los recursos anteriores a otras normas del Consell y ha lamentado que ha puesto en duda en 18 ocasiones sus iniciativas, con lo que "ha frenado el avance hacia la libertad y la seguridad de los ciudadanos".

Estañ ha señalado que, una vez bloqueada la vía de la Ley de Función Social de la Vivienda para cumplir ese objetivo de procurar viviendas a quienes las necesiten, hay que articular otras medidas e instrumentos y ha indicado que en las negociaciones previas a los presupuestos consiguieron avances pero necesitan "más".

Por ello, ha anunciado que Podemos ha presentado ya una enmienda en la que plantean que la línea para adquisición de vivienda social por parte de la Generalitat aumente de los 50 millones previstos en el plan plurianual hasta 2020 a 75 millones de euros. La cantidad a destinar en 2018 pasaría de 10 a 15 millones.

Puig ha señalado que el Consell está actuando y ha recordado que la Renta Valenciana de Inclusión también va a garantizar que las personas puedan quedarse en sus casas, "por eso es tan importante que estos presupuestos salgan adelante", y en 2016 y 2017 se han garantizado 1.554 soluciones habitacionales, una actuación para la que se prevén 40 millones en 2018.

DESAHUCIOS EVITADOS POR LA MEDIACIÓN

También ha destacado que la mediación ha evitado 50 desahucios y ha avanzado que en los próximos días saldrá la resolución con la primera remesa de ayudas al alquiler de 2017, que beneficiará a más de 5.600 personas, a la que seguirá una segunda.

"Para el Consell la vivienda no es una variable económica, es un elemento fundamental de la vida y así va a continuar siendo", ha asegurado para destacar que las ayudas al alquiler han pasado en dos años de casi tres millones de euros a más de 18.