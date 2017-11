La Junta de Extremadura defenderá que el nuevo sistema de financiación autonómica parta de una reforma de los ingresos

23/11/2017 - 12:54

La Junta de Extremadura defenderá en la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica que éste parta de una reforma de los ingresos, para evitar con ello el "problema de infrafinanciación" que a su juicio sufren en la actualidad las comunidades autónomas.

MÉRIDA, 23 (EUROPA PRESS)

De este modo, según ha señalado la vicepresidenta de la Junta, Pilar Blanco-Morales, "es el momento" de "avanzar definitivamente" en el nuevo modelo de financiación autonómica, teniendo en cuenta que "el problema" de la Junta de Extremadura desde 2015 con su "compromiso" con las políticas sociales y de reactivación económica "no es de exceso de gasto" sino "de falta de ingresos", es decir, "un problema de infrafinanciación".

"Si es cierto que vamos a formular y que se va a contar con un nuevo sistema de financiación autonómica tal y como se impulsó en la Conferencia de Presidentes, ese nuevo modelo de financiación autonómica tiene necesariamente que acabar con esta situación de infrafinanciación de las comunidades autónomas, Extremadura también", ha espetado durante una rueda de prensa para presentar el proyecto de ley de Presupuestos regionales (PGEx) para 2018.

En este sentido, ha defendido que hay que trabajar "más y más rápido" para formular el nuevo sistema de financiación autonómica, y ha solicitado al Gobierno central que plantee ya el modelo que él propone en dicha materia. "Todos los demás estamos diciendo cosas, pero quien tiene que proponer el modelo, quien debería haberlo propuesto antes del 31 de diciembre todavía no lo ha hecho", ha espetado.

Al mismo tiempo, ha apuntado que la Junta acudirá a la discusión de la financiación autonómica "con ánimo constructivo" para "hablar, dialogar", aunque con el planteamiento de que "no" puede haber comunidades autónomas "ganadoras o perdedoras" en esta cuestión.

"No hay ganadores ni perdedores, no hay comunidades autónomas, no hay recursos en los territorios, son las personas, las empresas quienes contribuyen", ha espetado Blanco-Morales, quien ha defendido "la igualdad " y "el acceso a los servicios sociales básicos" para todos los ciudadanos.

LIQUIDEZ AUTONÓMICA

Al mismo tiempo, ha recalcado que en la discusión de la reforma del sistema de financiación autonómica la Junta de Extremadura se opondrá a la "condonación" de la deuda derivada de los mecanismos de Liquidez Autonómica; al tiempo que seguirá reivindicando que los préstamos del FLA sean "a coste cero".

Durante su intervención ante los medios de comunicación, Blanco-Morales ha incidido también en que en la financiación autonómica "no se trata de un reparto de lo que queda entre las comunidades autónomas", sino que "se trata de garantizar la igualdad de todos los españoles con independencia donde vivan" en unos "mínimos" que son "los servicios básicos" del Estado del Bienestar.

En todo caso, ha subrayado que la comunidad debe disponer de "recursos suficientes" también para afrontar todas las competencias autonómicas asumidas en cuestiones como la Sanidad, la Educación, la Dependencia, las Políticas Sociales, la protección del medio ambiente, la vivienda, y las políticas económicas.

"No nos negamos a discutir de nada, pero sí negamos que Extremadura esté suprafinanciada, que nuestro gasto en Educación o Sanidad por ejemplo esté por encima de la media", ha señalado la vicepresidenta, quien ha apuntado que "lo que está por encima de la media es el número de personas" que se atiende en Extremadura en la sanidad pública "de calidad recuperada" y en la educación pública "con políticas iguales para todos los niños y jóvenes" de la región.

De este modo, ha subrayado que la Junta parte en materia de negociación del sistema de financiación autonómica de una posición "firme" en los planteamientos y "constructiva" en la medida en que "no" entra en "confrontación", sino que rebate con "argumentos algunos de los argumentos que no" comparte.

REFORMA DE LA LEY DEL CUPO VASCO

Por otra parte, preguntada por los medios de comunicación sobre la reforma de la ley del 'cupo vasco', la vicepresidenta de Extremadura ha recordado que los conciertos vasco y navarro están recogidos en la Constitución como "singularidad" del país, y ha añadido que "el problema no es el concierto" sino "cómo se calcula el cupo", una cuestión esta última sobre la que ha mostrado "con toda lealtad" su "disconformidad".

En este sentido, ha señalado su "disconformidad" por "cómo se calcula" el cupo y con que además "se haga sin al mismo tiempo abordar la financiación de las comunidades autónomas de régimen común".

"Los que estamos en la defensa de la Constitución estamos también en el reconocimiento de las instituciones constitucionales, incluidos los conciertos", ha espetado Blanco-Morales, quien ha apuntado que ella en todo caso defiende y está "dispuesta a contribuir a defender y sobre todo a mejorar" la "singularidad" de los 'conciertos'.

Al mismo tiempo, sobre la modificación del cupo vasco que se aborda en el Congreso de los Diputados, ha dicho que "supone en cuánto a cómo se computa un avance en transparencia, aunque no todo el avance deseado", tras lo cual ha considerado que "tiene que ser más transparente, tiene que ser más claro, tiene que ser más determinable". "Y cuando hablemos de toda la financiación, incluido la de los conciertos, tiene que ser más solidaria", ha añadido.