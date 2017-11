El PP no apoya los Presupuestos de la Diputación de Cáceres por el "excesivo" gasto y la "escasa" inversión

23/11/2017 - 12:50

El grupo del PP en la Diputación de Cáceres votará en contra de los Presupuestos de la institución provincial para 2018 porque sigue aumentando el gasto público, sobre todo en personal, "de una forma descontrolada", y porque las cuentas recogen una "escasa" inversión de fondo propios.

CÁCERES, 23 (EUROPA PRESS)

Los presupuestos de la institución provincial, que ascienden a 131 millones de euros en total (124 más los 7 del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria), se llevan este viernes al Pleno en el que saldrán adelante con la mayoría del PSOE.

No obstante, el PP no apoyará las cuentas por entender que "consolida los errores del pasado" con un aumento del gasto público; porque no reflejan un proyecto de futuro para la provincia; porque no se realizan inversiones propias ya que la mayoría del dinero viene de fondos europeos, y porque no ha habido "voluntad" de diálogo por parte del equipo de Gobierno.

Estos son los cuatro motivos que ha dado este jueves el portavoz 'popular' Alfredo Aguilera, quien ha criticado que, desde que gobierna el PSOE, hay "más gasto para mantener la estructura" y "menos" dinero para los ayuntamientos ya que, según ha explicado, en los dos últimos años el gasto de personal ha crecido un 18% con 6,3 millones de euros más y el corriente un 47,8%, con 4,6 millones de incremento, mientras que las inversiones reales con fondos propios "solo" han aumentado en 100.000 euros.

Aguilera ha reconocido que "es cierto" que la institución está saneada y no tiene deudas pero insiste en que esta situación debería traducirse en una mayor inversión en infraestructuras y servicios en los municipios de la provincia y, en cambio, el equipo de Gobierno de Rosario Cordero, ha vuelto a aumentar el gasto de personal un 4,33% con dos millones más consignados, lo que supone un incremento del 17% en los dos últimos ejercicios.

A este respecto, el portavoz 'popular' aplaude que se hayan reconodido derechos laborales como la carrera profesional, pero insiste en que se han nombrado "muchos" altos cargos con sueldos por encima de los 50.000 euros al año. Aguilera cree que, ante esta subida en el capítulo de gastos de personal, el Ministerio de Hacienda debería actuar de oficio y llamar la atención a la institución que "se está saltando la ley", mientras que los ayuntamientos se ajustan a los incrementos permitidos por los planes de ajustes.

ESTUDIOS, REUNIONES Y CONFERENCIAS

En otros capítulos del presupuesto, ha criticado también que se hayan presupuestado 1,83 millones de euros (200.000 más que en 2017) para la realización de estudios y programas técnicos, la mayoría de los cuales son adjudicados por un procedimiento negociado en lugar de por concurrencia competitiva de las empresas.

"Se gastan cinco mil euros al día en estudios y programas", ha aseverado Aguilera que reprocha también que en "reuniones y conferencias" se contemple una partida de 1,1 millones de euros, un 45% más que el presente ejercicio. "¿Para qué vale tanta reunión si de lo que se trata es de trasladar servicios a los ciudadanos?", se ha preguntado.

En cuanto a las inversiones, ha vuelto a recordar el proyecto de la Casa Pereros para reabril el colegi mayor Francisco de Sande, que contempla, "por tercer año consecutivo", una inversión de dos millones para "unas obras que nunca se ejecutan". También desaparece del capítulo de inversiones la piscina que se iba a construir en la finda de Haza de la Concepción y las previstas para el Sepei "son reiteradas", según Aguilera.

Algunas de las propuestas que se recogen en el Presupuesto para 2018 han sido realizadas por el PP como la creación de un Centro Provincial de Recogida de Animales, el impulso de la fibra óptica para todos los municipios, las mejoras salariales para los trabajadores de la Escuela Elemental de Danza o el aumento de las contrataciones de personal en las pedanías pero, a pesar de esto, considera que "no" ha habido voluntad de diálogo porque "no se ha consultado nada con la oposición".

Tampoco está de acuerdo el PP con la fórmula de reparto del Plan Activa, ya que considera que discrimina a los municipios más grandes en favor de los pequeños, y el plan de carreteras "deja mucho que desear", aunque en estos dos puntos, que también van al Pleno de este viernes, la postura será de abstención, al entender que son bienes y servicios en favor de los municipios. Respecto a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), los diputados 'populares' votarán en contra por el "excesivo" número de altos cargos.

En el Pleno se aprobará también una nueva modificación presupuestaria, "y van ya setenta y siete", ha ironizado Aguilera que añade que esto demuestra que la planificación de gestión del Gobierno provincial "es nula" porque hay que hacer continuamente modificaciones en el presupuesto. "Esto no es serio", ha concluido el portavoz.