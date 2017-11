Ustea alerta de IES "masificados" y alumnado sin centro de adscripción en Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra

23/11/2017 - 13:22

El sindicato Ustea ha alertado este jueves de que, debido al crecimiento demográfico en poblaciones como Alcalá de Guadaíra y Dos Hermanas, en Sevilla, este curso ha empezado con "importantes carencias", pues hay centros de Educación Primaria sin institutos de Secundaria de referencia, adscripciones provisionales a la espera de la construcción de nuevos centros de Secundaria e incluso un colegio que tiene parte del alumnado adscrito a dos IES diferentes.

SEVILLA, 23 (EUROPA PRESS)

En estas localidades, "las promesas de creación de nuevos edificios escolares se han quedado en eso, meras promesas, siendo la realidad muy diferente", ha criticado Ustea en una nota, exponiendo que en algunos institutos de estas zonas se han realizado reformas de ampliación "que han resultado ser parches, con el manifiesto incumplimiento del derecho a la escolarización en igualdad de condiciones para este alumnado: se están habilitando espacios para aulas en antiguos baños y en huecos de escalera, se han tabicado bibliotecas o salón de usos múltiples... soluciones desesperadas, fruto de la falta de planificación ante el importante aumento del alumnado".

La central sindical destaca el caso del IES 'Albero' de Alcalá de Guadaíra que, diseñado para albergar a un número aproximado de 600 estudiantes, "tiene un censo de más de 1.000", o el IES 'Ibn Jaldun' de Dos Hermanas, "cuya biblioteca está ahora en lo que eran los vestuarios del gimnasio, porque la antigua biblioteca se está utilizando como aula".

Esta situación, lamentan, no sólo afecta a los centros de Secundaria. En la etapa de Primaria el problema es la falta de información por parte de la Delegación, "que no hace posible una buena coordinación con los centros a los que debe ir a su alumnado". "Muy llamativo es el caso de 'Los Cercadillos' de Alcalá de Guadaíra, cuyo alumnado no ha podido iniciar el proceso de tránsito con su centro adscrito, como el resto de los compañeros de la localidad", han señalado.

Durante el crecimiento demográfico de esta localidad se crearon dos centros para cubrir la necesidad de plazas escolares, pero "la previsión quedó ahí y no se ha tenido en cuenta que este alumnado pasaría a Secundaria", manifiesta Ustea.

Hasta el momento, y a cuatro meses de que comience el periodo de matriculación, este alumnado "no sabe" qué solución propondrá la Delegación de Educación. "En estos edificios ya no hay más espacio, por lo que se espera o una mayor masificación con la colocación de caracolas o el desdoble, pasando parte del alumnado a recibir clases por la tarde, lo que limitará notablemente la posibilidad de realizar actividades complementarias para su educación como la asistencia a conservatorios, clases de idiomas o deportes", ha agregado.

Ustea, por tanto, exige una pronta solución a este problema y "más claridad y previsión" en la planificación de la escolarización. "Las medidas tomadas deben ser consensuadas con la comunidad educativa evitando todo perjuicio al alumnado y profesorado de estos centros", apostilla.