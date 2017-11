Las Corts Valencianes rechazan la violencia machista y piden que no se culpabilice a mujeres agredidas

23/11/2017 - 13:26

El pleno de las Corts Valencianes ha aprobado por unanimidad el informe sobre el estudio las violencias machistas en la Comunitat Valenciana. Los grupos han incidido en la necesidad de trasladar a las víctimas el mensaje de que no están solas y evitar siempre que se las culpabilice de cualquier tipo de agresión, con alusiones al caso de 'la Manada' que se juzga estos días, al evocar el eslogan 'Yo sí te creo'.

VALÈNCIA, 23(EUROPA PRESS)

El informe contiene 186 medidas, en todos los ámbitos de la administración, para erradicar la violencia machista, que abarcan el ámbito educativo, el deporte, la sanidad, el empleo, los medios de comunicación o la justicia, promoviendo una mayor coordinación, la agilidad de los procesos y los protocolos a desplegar, entre otros aspectos.

La diputada no adscrita Covadonga Peremarch ha intervenido por primera vez para destacar que se trata de un paso más para luchar contra la violencia de género pero ha señalado que no hay que verlo "con triunfalismo" y espera que "no acabe en papel mojado". "Yo te creo", ha dicho, refiriéndose a la joven presuntamente violada en los Sanfermines de 2016.

También la diputada de Podemos Cristina Cabedo ha colocado en la tribuna un cartel en el que podía leerse 'Yo sí te creo, la manada somos nosotras', y se ha referido a la necesidad de no culpabilizar a la víctima de este tipo de agresiones. Ha recordado que hace 25 años en el crimen de las niñas de Alcàsser ya se juzgaba en algunos casos "por dónde iban las niñas, qué ropa llevaban" o a sus propios padres, cuando lo único que cabe destacar es que aquello fue "un feminicidio" de jóvenes valencianas.

Maria Josep Ortega (Compromís) ha calificado de "vergüenza" lo visto en el juicio a 'La Manada' en el que "la víctima parece la acusada" y ve "lamentable" que parece que "si después de ser violadas intentamos seguir con nuestra vida es que no ha sido para tanto".

También Mercedes Ventura (Ciudadanos) y la socialista Rosa Mustafá han criticado la violencia machista y esta última ha pedido "no avalar con el silencio cualquier tipo de violencia" ni el 25 de noviembre "ni cualquier otro día". También ha subrayado que "un padre maltratador no puede ser nunca un buen padre".

Por último, la diputada del PP Blanca Garrigues ha lanzado a las víctimas el mensaje de que "no están solas" y ha indicado que no se puede consentir "ni una víctima más", al tiempo que ha apuntado a que "algo está fallando" para que estos casos sigan produciéndose.