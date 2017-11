Carrancio no presentará enmienda a la totalidad a los Presupuestos y no apoyará las de PP, Podemos y Cs

23/11/2017 - 13:31

Intentará a través de las enmiendas parciales retirar o minimizar la subida del impuesto de sucesiones y de trasmisiones patrimoniales

SANTANDER, 23 (EUROPA PRESS)

El diputado del grupo mixto Juan Ramón Carrancio, ex de Ciudadanos, no presentará finalmente enmienda a la totalidad al proyecto de ley de Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) para 2018 y tampoco a la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que incluye la reforma fiscal y no apoyará "ninguna" de las presentadas por el resto de la oposición (PP, Podemos y Ciudadanos) hará que no salgan adelante.

Así lo ha confirmado Carrancio a Europa Press a menos de una hora de que a las 14.00 de este jueves se cierre el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad a los PGC y a la conocida como 'ley de acompañamiento'.

Y es que Carrancio, al que el resto de la oposición considera un "tránsfuga", creen que la presentación de enmiendas a la totalidad busca únicamente "salir en los medios" de comunicación y "conseguir ventaja política", no el beneficio de los cántabros.

Además, ha señalado que ha podido leer algunas enmiendas a la totalidad como la presentada por el diputado de Cs Rubén Gómez, con el que comparte el grupo mixto y quien hasta hace unos meses fue su compañero cuando ambos estaban en la formación naranja, y a su juicio, es una "vergüenza" ya que, según dice, no está trabajada.

"Lo que no se puede presentar una enmienda a la totalidad sin prepararla", ha dicho Carrancio.

El exintegrante de Cs ha explicado que ha decidido no presentar enmienda a la totalidad dado que PRC y PSOE negociarán con todos los grupos, incluidos el mixto, del que él forma parte. De hecho, ya han sido convocado para el lunes, 27 de noviembre, a las 12.00, según ha podido saber esta agencia.

Carrancio ha avanzado que sí presentará enmiendas parciales con sus propuestas para el Presupuesto y la 'ley de acompañamiento'. De hecho, ha explicado que a través de ellas intentará que se "retire" o, si no, minimizar la subida en el impuesto de sucesiones y la que incrementa del 8 al 10% el impuesto de trasmisiones patrimoniales para viviendas de segunda mano hasta 300.000 euros.

El debate de las enmiendas a la totalidad en Pleno se celebrará el martes, 28 de noviembre, a partir de las 10.00 horas, aunque el anuncio de Carrancio de que no las apoyará prácticamente descarta que salgan adelante.

Si son rechazadas, ambos textos podrán seguir su tramitación y solo podrán ser modificados a través de enmiendas parciales que se presenten y que se debatirán del 15 al 18 de diciembre, en la Comisión de Economía y Hacienda debatirá las enmiendas parciales.

El debate final en el Pleno, que en años anteriores duraba un día y medio, se ha concentrado en una única jornada, el viernes 22 de diciembre.

El proyecto de presupuestos asciende a 2.729 millones de euros, un 4,9 por ciento más que en 2017.

2016 Y 2017

El pasado año fueron PP y Podemos los que presentaron la enmienda a la totalidad a los PGC y 'ley de acompañamiento', si bien fueron rechazadas, con lo que ambos textos pudieron continuar su tramitación debido al acuerdo del Gobierno PRC-PSOE con Ciudadanos, que se tradujo en la abstención del partido naranja en la votación de dichas enmiendas.

En el relación a los PGC de 2016 --los primeros de la legislatura del bipartito PRC-PSOE-- presentaron enmiendas a la totalidad PP y Ciudadanos y quien dio al Gobierno la abstención que necesitaba fue Podemos.