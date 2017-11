Madrid. el ayuntamiento retiene otros 56 millones y le faltan 135 para cumplir con hacienda

El Ayuntamiento de Madrid comunicó este jueves al Ministerio de Hacienda y Función Pública la retención de créditos por valor de otros 56 millones, con lo que le faltan todavía 135 para cumplir con los 365 que el departamento que dirige Cristóbal Montoro le ha obligado a inmovilizar.

Así lo anunció este jueves la alcaldesa en funciones, Marta Higueras, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, en la que compareció como delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo que es también para exponer la Campaña del Frío de esta temporada.

Higueras indicó que en la comunicación semanal que el Ministerio le ha obligado a realizar del estado de las cuentas municipales, el Ayuntamiento notificó ayer la retención de créditos por valor de 56 millones, que se añaden a los 173 que ya comunicó la semana pasada. Con la suma de ambos, le faltarían 135 para cumplir con los 365 que debe inmovilizar hasta fin de año.

"Aunque estamos absolutamente en desacuerdo con estas medidas y vamos a recurrir todo lo posible, nosotros vamos a cumplir con estas obligaciones", garantizó la alcaldesa en funciones, quien detalló que, de los 56 millones retenidos, 50,7 corresponden a áreas de gobierno y los 5,3 restantes a distritos, para los cuales supone un 0,71% de su crédito disponible.

Del total, 11 millones se recortan del capítulo 1 de los presupuestos, referente al personal, que se sacarán del fondo de negociación colectiva, en concreto de "importes no afectados por los acuerdos alcanzados" en la mesa de negociación. Otra parte del dinero, que no se cuantificó, se corresponde con partidas que, debido a retrasos en la tramitación administrativa, no se han podido ejecutar hasta ahora.

SUSPENSIÓN CAUTELAR Y RECURSO

La vicealcaldesa incluyó entre los deberes con los que va a cumplir el Ayuntamiento la suspensión cautelar por el Tribunal Superior de Justicia de las inversiones aprobadas en los plenos de junio y julio, que la Delegación del Gobierno recurrió por corresponder a partidas que a su juicio debían haber quedado inmovilizadas tras los acuerdos de no disponibilidad que impuso Hacienda, pero que el Consistorio aprobó como inversiones financieramente sostenibles que no computan en la regla de gasto.

No obstante, reiteró que el Ayuntamiento presentará recurso de reposición al TSJ y precisó que lo hará el lunes por la mañana, un día antes del plazo que tiene para ello.

En otro orden de cosas, Higueras defendió a la interventora general, María Jesús Monzón, de los ataques de Montoro, quien ayer culpó a los funcionarios municipales del conflicto que enfrenta a ambas instituciones. La alcaldesa en funciones aseguró que "la interventora y todos los funcionarios son absolutamente independientes" y dijo que el ministro "verá dónde quiere presionar haciendo estas declaraciones", que entiende como "una amenaza directa".

Además, apuntó que el Gobierno municipal "preserva a los funcionarios" y que por eso el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, "ha dado orden de que se paralicen todos los expedientes administrativos para que ningún funcionario incurra en en ninguna responsabilidad".

