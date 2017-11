Aguado pide que los presupuestos de la Comunidad se "condicionen" y "no se bloqueen"

23/11/2017 - 13:36

El portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado, ha pedido este jueves en el Pleno a PSOE y Podemos que "los presupuestos de la Comunidad "hay que condicionarlos" y "no bloquearlos".

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

Así lo ha solicitado Aguado durante el Pleno en el que se han presentado las enmiendas a la totalidad a los presupuestos de la Comunidad de Madrid 2018 por parte del Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario de Podemos.

"Nosotros continuaremos con nuestro compromiso. Los presupuestos habrá que condicionarlos y no bloquearlos. Aunque sea un proyecto que no tiene rumbo, no podemos dejar a 7 millones de madrileños sin presupuestos y en la estacada", ha instado el portavoz de la formación naranja en la Cámara regional.

Asimismo, Aguado ha tendido la mano a que los socialistas y Podemos "hagan lo mismo", porque le parece de "gravísima irresponsabilidad" que presenten estas enmiendas.

De esta forma, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea ha explicado que si salen adelante esas enmiendas a la totalidad del presupuesto el Gobierno tiene dos opciones: "prorrogar los del año 2017" o "negociar unos nuevos". "Si se devuelven los presupuestos y se negocian ustedes harán lo mismo que ahora, presentar enmiendas porque sí", ha dicho.

Aguado ha pedido a los socialistas y a Podemos "que se quiten los complejos" para "aceptar unos presupuestos mejores que los de 2017".

Asimismo, ha insistido a la formación morada que explique a sus votantes "qué han conseguido con 27 diputados en materia presupuestaria". "Siguen sin rascar bola, les vuelvo a preguntar cuales son sus condiciones para abstenerse", ha solicitado.

"POLÍTICA ÚTIL"

En esta línea, el portavoz de la formación naranja ha incidido en que "hacen política de la vieja", con argumentos como que los presupuestos son "antisolidarios" y "antisociales".

Por ese motivo, ha indicado que su formación "hace política útil" y ha acordado "dos rebajas fiscales para madres y padres a partir de 2018 y para jóvenes que viven de alquiler". Los presupuestos, a juicio de Aguado, se pueden ir mejorando; "pero no se pueden echar para atrás".

De hecho, el portavoz de la formación naranja ha insistido en que pusieron "condiciones" en estos presupuestos al Gobierno regional y que el mismo "las aceptó". "Nos sentamos a negociar en una mesa con la consejera y ustedes de comentaristas", ha espetado a ambas formaciones.

Asimismo, ha señalado que "los partidos de izquierda" suman 64 diputados y que la formación naranja con 17 parlamentarios ha conseguido que en materia de sanidad se inviertan 235 millones de euros más. "¿Ustedes que han conseguido? Cero", les ha recriminado.

También, Aguado ha apuntado que la formación naranja ha logrado "arrancar compromisos importantes" en materia educativa, con "160 millones de euros más" y que las tasas "bajen un 30 por ciento". "Cuando el PP está condicionado por nuestro partido, las tasas bajan", ha añadido.

"GANAR EN LAS URNAS"

En cuanto a las políticas sociales ha explicado que su partido a negociado para que se aumente en ocho millones la renta mínima de inserción y 24 millones a ayudas a domicilio.

"Ha aumentado el 50 por ciento, ¿no os preocupaban tanto las personas mayores?. Hoy lo que van a hacer es votar en contra a 24 millones de euros en ayudas a domicilio", les ha espetado.

Además, ha añadido que han logrado apostar por 10 millones de euros !más a residencias de mayores" y no sólo paseándose, como a su juicio, hace el diputado de Podemos Raúl Camargo. "Nosotros nos paseamos y aportamos soluciones", ha añadido.

En materia de innovación, el portavoz de Ciudadanos ha señalado que el PP "no sabe como aplicarla", pero, aún así, han conseguido que se destinen "22 millones en el presupuesto de innovación". "Si no lo ejecutan, habrá que ganarles en las urnas", ha rematado.

Por último, ha reconocido que queda "mucho por avanzar" en materia de transporte y accesibilidad y que su formación va a intentar, a través de enmiendas parciales, que mejoren.