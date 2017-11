Podemos pide dimisión de Zoido por "incumplimiento flagrante de legalidad" al trasladar inmigrantes a Archidona

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha defendido este jueves que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, "a dado muestras de suficiente incapacidad a lo largo de su gestión como ministro del Interior en este año como para pedir directamente su dimisión", y más después la decisión de este departamento de trasladar al centro penitenciario de Archidona (Málaga) a los inmigrantes que han llegado recientemente a las costas españolas.

Esta decisión de Interior supone, en palabras de Rodríguez, "un incumplimiento flagrante de la legalidad", pues estos inmigrantes, "no sabemos si algunos de ellos peticionarios de asilo y refugio; no son personas que hayan cometido ningún delito y, por tanto, no deben ser objeto de encarcelamiento".

En rueda de prensa, y a preguntas de los periodistas, la líder andaluza del partido morado ha insistido en que Zoido "incumple la legalidad" al recluir a estos inmigrantes en la cárcel de Archidona, a la par que ha hecho hincapié en que ver imágenes de las personas recluidas pidiendo su liberación "es propia de otra época".

"Y esto lo ha hecho Zoido, quien ha dado muestras de suficiente incapacidad a lo largo de su gestión como ministro del Interior en este año como para pedir directamente su dimisión", ha sostenido Teresa Rodríguez, quien ha considerado "una absoluta vergüenza" que haya decidido recluir a personas "que no han cometido ningún delito, que se buscan la vida o que buscan la forma de escapar de algún peligro".

Por todo, Podemos pide la dimisión del titular de Interior y que se libere a estas personas "de forma inmediata" porque, como ha insistido la política gaditana, "no son delincuentes".

Asimismo, también ha rechazado discursos como el delegado del Gobierno en Murcia, "quien dijo que era una invasión o un ataque a España", unas palabras, para Rodríguez, que "están fuera de cualquier, no solo cumplimiento de la legalidad sino de cualquier sensibilidad y respeto a los derechos humanos". "Es una barbaridad", ha apostillado la coordinadora general de Podemos Andalucía.