Afammer cree que los chistes machistas "jamás" pueden ser parte de una iniciativa contra la violencia de género

23/11/2017 - 13:36

La Confederación Nacional de Federaciones y Asociaciones de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer) ha manifestado su rechazo a la campaña promovida por el Ayuntamiento de Zamora con motivo del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

VALLADOLID, 23 (EUROPA PRESS)

Afammer considera que "chistes machistas jamás podrán ser parte de una iniciativa contra la violencia hacia las mujeres" por lo que han pedido al Consistorio la retirada inmediata de los carteles que "no solo perjudican la lucha que desde hace décadas" mantienen mantenemos muchas asociaciones a favor de la igualdad y sino que además, "vierten un mensaje confuso a la sociedad".

La Confederación considera que las campañas contra la violencia de género "no pueden buscar el impacto fácil y mercantil" sino que "ienen que mostrar un compromiso social que refuerce el mensaje contra la violencia de género y no lo banalice", como "es el caso" de la campaña de Zamora con un mensaje "erróneo y contraproducente que fomenta roles y estereotipos que no se corresponden ni al momento ni a la realidad social" actual.

Desde Afammer queremos también señalar la importancia de los medios de comunicación de masas, que son la plataforma idónea para trasladar a la sociedad mensajes adecuados, que generen confianza en las víctimas de la violencia de género y que conciencien acerca de la gravedad que este tipo de violencia tiene en nuestra sociedad.

Rompamos el silencio con respeto, compromiso social y responsabilidad, pero en ningún caso con chistes machistas, retrógrados y de mal gusto.