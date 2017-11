PP, Podemos y Cs registran iniciativas contra el transfuguismo para que el Gobierno no negocie con Carrancio

23/11/2017 - 13:43

El Partido Popular, Podemos y Ciudadanos han presentado tres iniciativas parlamentarias contra el transfuguismo, con las que pretenden forzar al Gobierno a comprometerse a no negociar los presupuestos con el exdiputado de Ciudadanos Juan Ramón Carrancio.

SANTANDER, 22 (EUROPA PRESS)

El parlamentario se mantiene en el Grupo Mixto y como miembro de la Mesa del Parlamento tras abandonar Cs el pasado verano. Los tres grupos de la oposición le llaman desde entonces el 'diputado 18' -el que le falta a la coalición PRC-PSOE para alcanzar la mayoría absoluta- en la Cámara.

PP, Podemos y Cs han registrado sus tres iniciativas de forma independiente, pese a que persiguen el mismo objetivo. Las tres se debatirán en el Pleno del próximo 4 de diciembre, según han confirmado a Europa Press fuentes parlamentarias.

El PP quiere que el Gobierno se comprometa "sin ambigüedad" a negociar no sólo el presupuesto sino cualquier iniciativa parlamentaria "única y exclusivamente" con los representantes de los grupos parlamentarios surgidos de los partidos políticos legítimamente elegidos por los ciudadanos.

En su iniciativa, consultada por Europa Press, señalan que el transfuguismo, que "afortunadamente había desaparecido de la política regional hace muchos años", lesiona la credibilidad de la clase política y contribuye a generar un clima social de desconfianza hacia ella.

Para el PP, el de Carrancio es "un claro caso de transfuguismo" por mucho que se pretenda dar "una visión más o menos técnica, y presumiblemente con un marcado interés exculpatorio por parte de algunos grupos", dice en alusión a PRC y PSOE.

Recalca además que este caso "ha provocado un importante problema institucional", que ha obligado a la aprobación de unas normas de funcionamiento del Grupo Mixto, transcurrida ya más de la mitad de la presente legislatura, que "consideraciones aparte sobre su propia adecuación a derecho", dice el PP, "no son sino un parque para solventar una situación sobrevenida de difícil solución legal".

El PP critica que Carrancio no tiene la consideración de no adscrito, lo que conllevaría la limitación de sus derechos, sino que pasa a formar parte de un Grupo Mixto ahora fraccionado, adquiriendo con ello "privilegios económicos y parlamentarios por una actuación que no puede ser calificada de otra forma que la de transfuguismo".

CIUDADANOS Y PODEMOS

Las iniciativas de Ciudadanos y Podemos plantean ideas similares pero el partido morado va más allá en su propuesta de resolución, y plantea que en el caso de no tener el apoyo de uno de los tres partidos de la oposición para aprobar los presupuestos de 2018 y 2019, el Gobierno "hará cuanto sea necesario para quedarse en minoría" en la Cámara, de manera que "no se altere el mandato de la ciudadanía cántabra con la abstención o voto a favor de algún diputado que no pertenezca a ninguno de los partidos que obtuvo representación en las elecciones de 2015".

Además, Podemos insta a los partidos políticos a condenar el transfuguismo en todas las instituciones de Cantabria y pide que se apliquen ellas los términos de esta proposición no de ley.