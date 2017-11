Gracia responde al PP que todas las facturas de empresa de su exsocia tienen avales legales del Ayuntamiento

23/11/2017 - 13:52

La concejal de Educación e Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza, Arantza Gracia, ha replicado al PP que todas las facturas y subvenciones de la empresa de su exsocia, Desiderata, que suman 35.500 euros desde 2015, tienen los avales legales del Consistorio.

De esta cuantía, unos 10.570 euros corresponden a subvenciones concedidas por la sociedad municipal Zaragoza-Cultural y Zaragoza-Activa y el resto, alrededor de 25.000 euros, serían facturas por contratos menores en tres años.

"En los contratos menores no tenemos nada que decir porque lo hacen los técnicos y yo solo doy la directriz de que se cumpla los servicios con calidad y eficiencia", ha expuesto.

Sobre la acusación del PP de que la concejal votó a favor de conceder 7.000 euros de subvención a la empresa de su exsocia en el consejo de administración de Zaragoza-Cultural, ha precisado que delegó el voto en el vicepresidente de la sociedad y consejero municipal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés.

"No voté a favor, ni le dije a Rivarés que votara a favor, sino que delegué mi voto a él para que decidiera lo que fuera mejor para Zaragoza-Cultural", ha revelado.

En rueda de prensa, ha contado que las facturas se han presentado porque hay unos técnicos que avalan la calidad profesional del trabajo desarrollado y cada factura, que está en la web, "viene avalado por controles legales del Ayuntamiento, también por la Intervención que las supervisa y no hay sospecha de ilegalidad en ellas".

EXCESO DE CELO

La concejal ha indicado, sobre las ayudas y subvenciones, que "se puede comprobar en las actas, que en todas las votaciones me he abstenido o salido de la votación en un exceso de celo para que estas cosas no sucedieran", ha detallado.

Gracia ha reiterado que las facturas están todas en la web y con el expediente y "son perfectamente legales", para aportar el dato de que la sociedad Zaragoza-Activa registra más de 300 facturas anuales.

"Quiero salir al paso de las sospechas del PP sobre mi persona", ha aclarado Arantza Gracia, para relatar que al terminar sus estudios creó un empresa de gestión cultural con una compañera y en 2015 tomó la decisión personal de "cambiar la forma de trabajar para la ciudadanía" y pasa a dedicarse a la política. "Cumplo con la legalidad y disolvemos la empresa, está disuelta", ha zanjado.

Igualmente, ha considerado que su socia "tiene el derecho a hacer lo que más le gusta como otras empresas de autónomos y si parte de ese trabajo, que desarrolla en solitario, sigue vinculado al Ayuntamiento, creo que podemos tener la absoluta certeza de que la legalidad está perfectamente garantizada", ha expuesto.

Para Gracia, "es una ironía cruel que el PP, el partido más corrupto de la historia, con cientos de cargos imputados, esté montando algo que es absolutamente falso", si bien "entiendo que es una estrategia para hacer ver" que "lo que ellos hacen, los demás también, pero eso es falso".

Seguidamente ha dejado claro que el equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZEC) "está siendo estrictamente escrupuloso" en el ejercicio de sus tareas "y es un trabajo avalado por los técnicos y funcionarios que dan trámite a los expedientes que certifican que todo es legal".