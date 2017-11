El 70% de los periodistas usa las redes sociales como herramienta de trabajo y un 65% las ve más como canal de opinión

23/11/2017 - 13:57

El 70% de los periodistas asegura utilizar las redes sociales como herramienta de trabajo habitual y un 65% las considera más como canal de opinión que de información, según la encuesta 'Periodistas y Redes sociales', de la Plataforma Janssen Observer, realizada a un centenar de periodistas de toda España.

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS) han presentado este jueves 23 de noviembre los resultados de la investigación, en el Centro Internacional de Prensa de Madrid, con la presencia de la presidenta de la FAPE, Elsa González; el vicepresidente de ANIS, Javier Granda; y las periodistas Ana Isabel Cordobés y Guiomar del Ser.

Así, Elsa González ha indicado que el 62% de los encuestados afirma que en su medio no se distinguen redactores que hacen contenidos exclusivamente digitales o para el papel, la radio o la televisión. Además, ha apuntado que, de los canales más utilizados, Twitter es el preferido con casi el 88%, seguido de Facebook (85,7%), Linkedin (63,7%), YouTube (61,5%), Blogs (45,1%), Instagram (38,5%), Foros (13,4%), Flickr (6,6%) y Snapchat (3,3%).

Por su parte, Javier Granda ha señalado que el 60% de los encuestados dice utilizar las redes sociales durante una o dos horas de la jornada laboral; un tercio ve su uso como algo incluido en su tarea de forma global, otro tercio asume su uso de forma natural y sin problema, mientras que el último tercio de los encuestados asegura que es un esfuerzo añadido.

Asimismo, un 75% de los periodistas que han participado en el sondeo considera que las redes sociales están sobrevaloradas comparadas con los medios de comunicación tradicionales; y uno de cada dos las considera una fuente fiable, otorgándole una nota superior al 5.

MAYOR FORMACIÓN EN REDES

Respecto al perfil del periodista usuario de redes sociales, el 75% reconocer necesitar mayor formación en este sentido; el 67% se preocupa por mantener un perfil digital; el 45% se marca objetivos y sigue un plan trazado; el 45% considera que las redes han cambiado notablemente sus hábitos profesionales y el 16% las considera el futuro del periodismo.

Los resultados de la encuesta apuntan además a que un 66% de los participantes conoce a alguien que ha sufrido campañas de desprestigio profesional y/o acoso en las redes sociales, "algo realmente lamentable", según ha explicado Granda, que ha instado a los periodistas a "estar siempre con el hacha levantada" para luchar con la "vergüenza" que suponen las citadas campañas.

En materia de hábitos, Granda ha detallado que los periodistas de entre 23 y 30 años utilizan mayoritariamente Facebook y YouTube; perciben las redes como canales válidos de información y no solo de opinión; no se marcan objetivos ni planes para su presencia en redes; afirman no necesitar formación; y las perciben como el futuro del periodismo.

Por su parte, los profesionales de entre 31 y 40 años perciben un cambio más radical en sus hábitos profesionales en los últimos cinco años y confiesan haber sufrido dificultades asociadas al esfuerzo extra para utilizar las redes. Los encuestados de 41 a 50 años usan Twitter como canal preferido y los mayores de 50 son los que más blogs siguen o tienen.

Elsa González ha explicado que el 62% de los participantes en el estudio de Janssen Observer han sido mujeres, frente al 38% que han sido hombre; y ha añadido que el 16,7% tenían entre 23 y 30 años; el 30%, entre 31 y 40 años; el 32,3%, entre 41 y 50 años; y el 21%, más de 50 años.

Durante la presentación, la periodistas Ana Isabel Cordobés ha apuntado a Instagram y Snapchat como herramientas para que los medios de comunicación se acerquen a audiencias más jóvenes, mientras que Guiomar del Ser ha afirmado que "el futuro del periodismo está garantizado siempre que haya gente capaz de hacer buenas historias" y ha añadido que las redes son "fundamentales" como fuente de información y canal de distribución de las noticias.