Rosón afirma que es una "lástima" no poder aplicar el IBI diferenciado por un "formalismo en la publicación"

23/11/2017 - 13:57

El concejal de Economía del Ayuntamiento de Oviedo, Rubén Rosón, ha lamentado este jueves que por un "formalismo en la publicación" no se vaya a poder aplicar el IBI diferenciado en relación a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que ha declarado la nulidad de la Ordenanza Fiscal número 400 reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) del Municipio.

OVIEDO, 23 (EUROPA PRESS)

"Conocemos que la sentencia se basa en la publicación, en un formalismo, pero señala que la medida es correcta y ajustada a la legislación", ha explicado Rosón en declaraciones a los medios de comunicación.

Rubén Rosón ha señalado que el IBI diferenciado "será una realidad y se aplicará" en el próximo año. "La sentencia se basa en un formalismo en la publicación, pero la medida es absolutamente legal según la sentencia", ha indicado el concejal.

Al ser preguntado por los medios, Rosón ha confirmado que no se tendrá que modificar ningún parámetro de presupuestos de 2017 ni 2018. "No va a haber recargo especial del IBI a ningún vecino de Oviedo. Simplemente no se cobrará el diferenciado a los propietarios de grandes inmuebles", ha aclarado. El importe que se pretendía recaudar con ese IBI diferenciado ascendía a 3,3 millones de euros.