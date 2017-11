Ortuzar (PNV) niega que Euskadi esté "sobrefinanciada" y recuerda que los vascos "pagan más impuestos que otros"

23/11/2017 - 14:13

Afirma que Cs ha hecho "un mitin electoral" en el Congreso recurriendo a "las mentiras", con una concepción "centralista y jacobina"

BILBAO, 23 (EUROPA PRESS)

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha negado que Euskadi esté "sobrefinanciada" y ha recordado que los vascos "pagan más impuestos que otros". Además, ha acusado al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, de ir al Congreso este jueves para hacer "un mitin electoral" recurriendo a "las mentiras" para "hacer valer su posición", con una concepción "centralista y jacobina".

El líder jeltzale ha realizado estas declaraciones después de que se haya aprobado en la Cámara baja la nueva Ley quinquenal del Cupo y la de la modificación del Concierto Económico, con la oposición de Ciudadanos y Compromís.

En una entrevista concedida a la Sexta, recogida por Europa Press, Ortuzar ha explicado que "es compatible mantener el sistema del Concierto y el del Cupo con que el resto de comunidades autónomas tengan un sistema de financiación justo".

"Yo no discuto que las comunidades autónomas estén infrapresupuestadas, no discuto que quieran tener más suficiencia financiera, me parece justo. Yo creo en la subsidiariedad", ha manifestado.

Tras defender que "Euskadi es una nación que tiene un régimen propio", ha dicho que "entiende que haya descentralización política y, para eso, hace falta fondos económicos". "Que lo negocien, pero que no quieran quitar a los demás lo que es justo porque ellos no tienen lo que quisieran tener. Eso es lo que no entiendo, por ejemplo, de Compromís", ha subrayado.

El líder jeltzale ha asegurado que le resulta "casi imposible" entender su posición. "Yo entiendo que Valencia está mal presupuestada, pero que pida un sistema justo para ella, y no haga como los chavales que, 'si no se hace lo que yo quiero, me llevo el balón o lo pincho, y así no jugamos nadie'. ¿Qué ganan ellos con que Euskadi no tenga un acuerdo?", ha preguntado.

CIUDADANOS

Andoni Ortuzar ha manifestado que la posición de Ciudadanos la entiende, aunque no la comparte, porque "hoy ha venido a hacer un mitin electoral" en el Congreso "para Cataluña y para el Estado español, por si hay pronto elecciones". "Además, su concepción es absolutamente centralista y jacobina, está en nuestras antípodas. Otra cosa son las mentiras que hoy ha utilizado el señor Rivera para hacer valer su posición", ha indicado.

Según ha apuntado, le cuesta "mucho más entender la postura de la gente progresista" que se opone al Concierto y al Cupo. "Hay que luchar porque todo el mundo tenga suficiente, no quitarles a unos porque yo no tengo", ha destacado.

El líder jeltzale ha señalado que a ellos se les dice que tienen que cumplir la Constitución, acatarla "y, luego, se dice que hay cosas en ella que no son aceptables".

"Se dice que somos una comunidad rica y que pagamos menos. Nosotros no sabemos si somos más ricos o no, lo que sí sé es que pagamos más impuestos que otros. Sé que tenemos una tasa de elusión y fraude fiscal cinco puntos inferior. Sé que todos los días salimos a trabajar y tenemos una tasa de productividad y de competitividad más alta que otros. Igual por eso tenemos algo más de recursos para ponerlos al servicio de la sociedad y garantizar unos servicios públicos", ha apuntado.

A su juicio, lo que se ha hecho hoy en el Congreso "es positivo para Euskadi, pero también para el Estado español". "Hemos demostrado que diferentes partidos, diferentes visiones del Estado, se pueden poner de acuerdo y que las cosas funcionan, y que pagamos lo que tenemos que pagar. Nosotros no pagamos menos. Es mentira y lo podemos demostrar", ha insistido.

El líder jeltzale cree que "hay gente que no lo quiere aceptar ni entender porque vive muy fácil y cómodamente en el victimismo". "Nosotros podemos demostrar en una mañana a todos los expertos que ahora hablan cómo se hace, cómo se calcula el Cupo y cuánto tenemos que pagar. Por dar un dato, nosotros somos el 4,8% de la población del Estado español y el 6,1% del PIB, y pagamos el 6,24% de las cargas generales del Estado", ha añadido.

Por ello, ha rechazado los argumentos que esgrimen algunos sobre "la insolidaridad" de los vascos y de que "pagan menos". "Los números no mienten, son objetivos", ha reiterado.

DERECHOS HISTÓRICOS VASCOS

Andoni Ortuzar ha afirmado que "no se pueden mezclar churras con merinas". "Nosotros no somos una comunidad normal a estos efectos. Tenemos una vía de acceso por la Constitución al autogobierno distinta, en virtud de nuestros derechos históricos", ha dicho.

También ha negado que Euskadi esté "sobrefinanciada" porque el Estado no le da "ni un duro". "Somos nosotros los que le damos el dinero al Estado. Adelantamos todos los años un Cupo y, luego, al final del ejercicio, se hace una evaluación y se ve si lo que hemos pagado es suficiente o no. El Estado a nosotros no nos transfiere ni un solo euro", ha indicado.

En este sentido, ha recordado que, durante la crisis económica, tal como ha explicado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se han repartido más de 200.000 millones en el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), "y al País Vasco han venido cero", pero Euskadi "ha seguido pagando religiosamente el Cupo".

ASUNCIÓN DE RIESGOS

"Nosotros asumimos un sistema de riesgo. Ya me gustaría a mí ver a esos señores que ahora se quejan de nuestro sistema teniendo que asumir el nuestro y viviendo con la tensión de tener que recaudar dinero suficiente, tanto para garantizar nuestros servicios públicos como para pagar al Estado. Seguramente, alguno sudaría y devolvería la competencia porque es más fácil recibir el cheque de Madrid", ha indicado.

Ortuzar ha recordado que se lleva 11 años negociando el Cupo, con "discrepancias". En esta línea, ha rechazado que se haya negociado "en un cuarto oscuro" y ha remarcado que lo han hecho "quienes lo tenían que hacer", los Gobiernos vasco y del Estado.

"Nosotros no hemos intervenido. Nosotros lo único que dijimos es que, mientras este tema no se negociara y se acordara, nosotros no estábamos dispuestos a entrar en otras negociaciones. Ése fue todo el papel del PNV", ha asegurado.