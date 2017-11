Iceta no investirá un presidente independentista ni de derechas por "sentido común"

23/11/2017 - 14:15

No cree que el independentismo renuncie a la unilateralidad: "Iban en un coche y lo han destrozado"

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

El líder del PSC y candidato a presidir la Generalitat, Miquel Iceta, ha garantizado este jueves que no investirá presidente a nadie de un partido independentista o de derechas por sentido común, según él: "Lo que no vamos a hacer es premiar a los que nos han llevado al borde del precipicio".

"Queremos un cambio de centro-izquierda, no queremos un cambio de centro-derecha", ha declarado a los medios, apoyando así el planteamiento del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

Preguntado por si considera de derechas a la líder y candidata de Cs, Inés Arrimadas, ha replicado que él no es nadie para decir quién lo es y quién no, aunque "los socios preferentes del PP en esta legislatura no han sido mucho de izquierdas", ha dicho tras visitar el Mercat de la Guineueta con el líder del PSC en Barcelona, Jaume Collboni.

Sobre la posibilidad de que partidos independentistas renuncien a la vía unilateral, ha dicho que "no es que hayan dejado la vía unilateral de lado, sino que iban en un coche, lo han destrozado y ahora ese coche no puede circular", por lo que no es un mérito si optan por la bilateralidad, sino una consecuencia de protagonizar el mayor fracaso político de los últimos 40 años, según él.

A ROVIRA: "NO MIENTAN MÁS"

Ha sostenido que los independentistas no merecen una nueva oportunidad de equivocarse tanto en los próximos años, y ha opinado sobre las declaraciones de Marta Rovira (ERC) de que el Gobierno central amenazó con muertos: "Lo único que tengo que decir es que no mientan más. Que no pase como ahora, que nos han venido mintiendo dos años y ahora han tenido que reconocer que no decían la verdad".

"Si no quieren tener que reconocer en un tiempo otra vez que mienten, lo mejor es que no mientan", y ha advertido a Rovira de que, si quiere merecer la confianza de la ciudadanía, lo primero que debe hacer es no mentirles.

CARA A CARA Y LIBERTAD DE LOS PRESOS

Preguntado por los periodistas, Iceta ha defendido que los miembros del Govern cesado encarcelados salgan de prisión antes de que empiece la campaña, porque la decisión fue desproporcionada, pero sobre los que se encuentran en Bruselas ha dicho: "Ellos decidieron irse. Por tanto, las consecuencias de su acto sólo corresponde a ellos valorarlas".

Después de que el líder del PP catalán y candidato, Xavier García Albiol, pidiera este miércoles un cara a cara con Puigdemont, Iceta ha resaltado que él hablará con los candidatos que estén y hagan la campaña en Catalunya: "Los que se han querido ir fuera, sus razones tendrán, pero ahora no iremos detrás".

NI 155 NI CONTROL DE FINANZAS

Después de que el delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, haya condicionado levantar la intervención de las cuentas de la Generalitat a que se cumpla la ley, ha resaltado sobre los gobiernos que "no es que haga falta que se comprometan a no hacer nada ilegal; es que nadie puede hacer nada ilegal".

"Cuando yo sea presidente, no habrá ni 155 ni control del Estado de las finanzas", sino normalidad en las instituciones y un buen ejecutivo, ha asegurado Iceta, que ha pedido trabajar entre todos para restituir la legalidad y hacer una obra de Govern que repare el daño que ha causado el proceso independentista, según él.

Ha dicho que apoya al presidente Mariano Rajoy si pide que las empresas que trasladaron sus sedes vuelvan a Catalunya, pero cree que "convendría que hiciera un poco de reflexión sobre la responsabilidad que ha tenido el PP en cinco años de falta de diálogo", porque todos harían bien en reconocer lo que se ha hecho mal.