Moreno insiste un pacto andaluz contra la violencia de género porque "es una batalla de todos"

23/11/2017 - 14:10

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha insistido este jueves en la necesidad de trasladar a Andalucía el acuerdo nacional contra la violencia de género y ha abogado por un pacto andaluz que sume al Gobierno andaluz, las fuerzas políticas, las corporaciones locales y las organizaciones sociales. "Es fundamental que todos empujemos en la misma dirección porque es un batalla de todos y debemos asumirla todos", ha indicado.

SEVILLA, 23 (EUROPA PRESS)

Moreno ha participado en Sevilla en un acto organizado por el PP-A contra la violencia de género, en el que han participado representantes de las asociaciones Mujeres en Igualdad y Giralda. Ha reprochado a PSOE-A y Cs que hayan rechazado las enmiendas de apoyo a las víctimas de violencia de género presentadas por el PP-A al presupuesto autonómico.

He recordado que estas mismas medidas fueron aprobadas hace una semana como propuestas de resolución del Debate sobre el Estado de la Comunidad y ha pedido una rectificación, "por justicia y por coherencia política, para no decir una cosa de cara a la galería y no acompañar la misma posición cuando hay que poner recursos económicos".

Entre las enmiendas presentadas por el PP-A está la fijación como créditos ampliables los destinados a satisfacer las necesidades de las víctimas de violencia de género, de forma que no haya excusa en la limitación o disponibilidad presupuestaria para actuar contra la violencia de género.

También se pide la creación de una partida de un millón de euros para el incremento del número de guardias para la asistencia jurídica gratuita especializada a mujeres víctimas de violencia de género y la creación de una partida de dos millones de euros para la provisión de medios materiales, recursos humanos y edificios de nueva planta para nuevos órganos jurisdiccionales específicos de violencia contra la mujer.

Juanma Moreno ha expresado el "compromiso total" del PP-A con "una sociedad inclusiva, con la igualdad de oportunidades y con la erradicación de la violencia de género", al tiempo que ha abogado por hacer un esfuerzo en "la educación como palanca de cambio" y ha considerado "dramático" que las actuales generaciones estén "involucionando y se acepten comportamientos de control e imposición".