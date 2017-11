Gobierno critica la "demagogia" de Podemos ante los presupuestos y afea a PSOE "la triste imagen" que muestra de Madrid

23/11/2017 - 14:25

El Gobierno regional ha criticado este jueves la "demagogia" de las críticas del Grupo Parlamentario de Podemos al Presupuesto de 2018 y ha afeado a PSOE que ofrezca siempre una "triste imagen" de Madrid.

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

Así lo ha señalado la consejera de Economía y Hacienda, Engracia Hidalgo, durante su intervención, en la Asamblea de Madrid, en el debate de las enmiendas de totalidad presentadas por PSOE y Podemos. Tras exponer, en una primera intervención las principales líneas del Presupuesto, Hidalgo ha vuelto a tomar la palabra para replicar a la oposición.

"Me da la sensación de que podría haber utilizados los mismos papeles que el año pasado y nadie se hubiera enterado porque, en relación a los datos que he dado del presupuesto, ha habido poco debate en su replica y afirmaciones", ha señalado en primer lugar la consejera.

En este punto, la titular de Economía ha criticado que Podemos ha abordado su intervención "desde la superioridad que ejercitan de representar mejor" así como también, concretamente, "de representar mejor a la mujer". "Por suerte a usted le quedan muchos años para decir que ha trabajado por la mujer lo que lo he hecho yo", le ha espetado a la diputa de la formación morada Raquel Huerta, que ha ejercido en este Pleno de portavoz.

En cuanto a corrupción, ha indicado que ya "no solo" les acusan y les "condenan mediáticamente" sino que ahora "sacan la bola de cristal con muy mala fe", refiriéndose a las palabras de Huerta sobre que espera que a Cifuentes "no le pase lo mismo" que al expresidente González. "Un poco de respeto personal", ha pedido.

Por otro lado, Hidalgo ha trasladado que ella no podría haber sido capaz de estar durante 10 minutos haciendo "duras afirmaciones". "Que no tenemos modelo, que nos falta transparencia, que gestionamos fatal, que no tenemos modelo, que las cosas no valen como están... todo sin dar un solo dato. Aquí todo es demagogia porque las cosas no se sustentan con un solo dato", ha considerado.

En este punto, ha criticado la gestión del Ayuntamiento de Madrid en cuanto a las reformas de los colegios, puesto que desde Podemos le han afeado que no trabajen para que "se dejen de caer cornisas". "Los colegios son propiedad de los ayuntamientos y las obras son de ellos", ha defendido para a continuación criticar que el Consistorio madrileño no ha gastado lo presupuestado para ellos. Para la consejera, en Podemos "deberían aprender de la gestión de los demás", aunque cree que "no tienen humildad para ello".

"NI UN DATO QUE NO SE PUEDA DEMOSTRAR"

Por otra parte, al PSOE, la consejera le ha trasladado que "no hay un solo dato" de los dados por el Gobierno regional "que no se pueda demostrar". "No es de recibo la imagen que pintan, siniestra y triste, de la Comunidad. Yo creo que hay cosas buenas, queda mucho por hacer pero algo se ha hecho", ha defendido.

Para Hidalgo, cuando el portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, habla parece que viven "en regiones diferentes". "Estos presupuestos son buenos, nos importa la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales. No puede ser que usted no encuentre ni un solo dato positivo", le ha afeado.

En este punto, la titular de Economía ha defendido que en la región el Producto Interior Bruto (PIB) se encuentra "ya desde el año 2015 por encima de los niveles previos a la crisis", alcanzando en el tercer trimestre un índice de volumen encadenado de 112,3 por ciento, mientras que en 2008 se situaba en 101,9 por ciento.

Asimismo, frente a la "demonización" que hacen desde la oposición de que en la Comunidad los ingresos derivan del sector servicios y no de otros, Hidalgo ha reiterado que preparan un Plan de Industria, que pondrán en marcha en enero.

En sanidad, ha defendido su apuesta por la Sanidad pública, "que no sólo está a la cabeza de las demás regiones españolas, sino que está entre los mejores del mundo". "Eso es algo de lo que nos tenemos que sentir orgullosos", ha señalado. En cuanto a Educación, la consejera regional ha indicado que las cosas "no están yendo mal", para lo que ha recordado en la política de becas y la libre elección de centros.

Por otra parte, en lo relativo al Empleo, la titular de Economía ha criticado que digan que el empleo "es malo, no estable" sino que es "precario" porque, a su parecer, esto no corresponde a los datos. "Un 80,6 por ciento de los contratos que se firman en Madrid son indefinidos", ha recordado.

Asimismo, ha trasladado la "buena evolución" del mismo, en la región hay 115.377 personas más trabajando que hace un año, lo que ha permitido crear 316 puestos de trabajo diarios. "El paro se ha reducido un 8,2 por ciento, hasta situar la tasa de desempleados en el 12,4 por ciento", ha defendido.

Por último, la consejera ha trasladado que decir "que este presupuesto no está conformado pensando en las personas es un poco arriesgado, que el crecimiento no se está transformando en creación de empleo lo es también". "Queda mucho por hacer, pero lo único que nos preocupa es el bienestar de los ciudadanos de la Comunidad", ha concluido.