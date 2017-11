Cataluña. albiol exige a sánchez que aclare si el psc facilitaría con su abstención un presidente independentista

23/11/2017 - 14:15

El candidato del Partido Popular a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Xavier García Albiol, exigió este jueves al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que sea "un poquito más explícito" y aclare si el PSC estaría dispuesto a permitir con su abstención la investidura de un presidente independentista.

En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, Albiol valoró así las declaraciones de Sánchez en las que asegura que el PSC no va a hacer presidente a ningún candidato que "abrace el secesionismo" ni tampoco a Inés Arrimadas, ya que "Ciudadanos es la media naranja del PP".

"Cuando dice no apoyar a independentistas, ¿también significa no permitir con su abstención (la del PSC) que se pueda investir un presidente independentista?", preguntó, al tiempo que demandó al líder de los socialistas que "no juegue a las ambigüedades".

En cuanto a la posibilidad de que ERC se comprometa en firme a renunciar a la vía unilateral, dijo que si esta posición fuera "sincera" ERC "tendría que disolverse como partido". Por tanto, consideró "insólito" este nuevo planteamiento, que enmarcó dentro de un relato que se ha convertido "en un auténtico disparate".

Por último, aseguró que al PP le trae "sin cuidado" lo que haga el presidente cesado de la Generalitat, Carles Pugidemont, aunque sí le pidió que "deje de esconderse" e "insultar" y acepte un debate público antes de la campaña donde cada candidato exponga sus puntos de vista sobre el futuro. "Le pediría que fuera valiente, que dé la cara", concluyó.

