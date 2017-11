PP de Alcalá de Guadaíra pide a alcaldesa que "ponga orden en su gobierno y acabe con la parálisis municipal"

23/11/2017 - 14:33

El PP de Alcalá de Guadaíra ha pedido a la alcaldesa socialista de la localidad, Ana Isabel Jiménez, que "ponga orden en su gobierno y acabe con la parálisis municipal", provocada, a juicio de los 'populares', por "las luchas de poder interno", que han convertido al Consistorio en "un campo de batallas de intereses personales".

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 23 (EUROPA PRESS)

Así, el PP, "muy preocupado" por la situación actual en el municipio, considera que esto se traduce en la "paralización" de toda iniciativa de gestión tanto del día a día, como de planificación del futuro.

Estas declaraciones se producen después de que los concejales del Grupo socialista del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) Elena Álvarez y Salvador Escudero hayan renunciado a las delegaciones que ostentaban en el Gobierno local.

Desde el PP consideran que dos responsables de áreas de gran importancia para la gestión de la ciudad, como son Desarrollo, Urbanismo, Hacienda o Personal, quedarán "postergadas" mientras se nombra a los nuevos concejales, "una situación que tendrán que pagar los ciudadanos", ha añadido el PP.

En este sentido, el Partido Popular alcareño señala que la responsabilidad de la alcaldesa en la situación actual es "total", puesto que ha trasladado al Ayuntamiento "su lucha por hacerse con el control del partido".

RESPONSABILIDAD "TOTAL" DE LA REGIDORA

"No ha sabido crear equipo y poner a trabajar a sus concejales, mostrándose incapaz de llegar acuerdos con sus propios compañeros de partido por el bien de Alcalá y en ocasiones limitando su capacidad para trabajar y tomar decisiones. Sólo se apoya en dos de ellos y en sus asesores, si bien el gobierno de una ciudad como Alcalá, no puede recaer en un número tan limitado de personas. La prueba es que no se toman decisiones, no se ejecutan proyectos, no hay un plan de futuro para la localidad", han abundado los 'populares'.

Por todo ello, el PP pide responsabilidad a la alcaldesa, que ponga orden en su partido y su gobierno, así como que pare "el triste espectáculo" que Alcalá está dando por "las luchas de poder" entre personas.

Al respecto, el PP se muestra "preocupado" porque teme que estas dos sean las primeras de "una cascada de dimisiones", ya que aún quedan en el gobierno municipal cuatro concejales que se oponen a la alcaldesa y que así lo han manifestado "claramente".

Por último, los ediles populares han advertido que "si Jiménez no es capaz de poner orden en sus propias filas y se pone a trabajar por Alcalá, el PP tendrá que hablar con la oposición para entre todos tomar medidas que eviten la total parálisis de la ciudad, mientras ella se dedica a cuestiones de poder en su partido".