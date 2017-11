Madrid. la 'campaña del frío' tendrá 2.190 plazas y 1,4 millones de presupuesto

23/11/2017 - 14:23

La 'Campaña del Frío' del Ayuntamiento de Madrid para atender a personas que viven en la calle durante las noches de invierno tendrá este año 2.190 plazas y 1,4 millones de presupuesto, el mismo del año pasado pero reservando una cantidad mayor a emergencias, de forma que "no habrá problema" si la demanda de plazas supera a la oferta inicial.

Así lo anunció hoy la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, actualmente alcaldesa en funciones porque Manuela Carmena está en la Feria del Libro de Guadalajara (México), que en esta edición ha designado a Madrid ciudad invitada.

Higueras explicó que la campaña, que este año cumple 30 años, se iniciará, como es tradición, el 25 de noviembre, y que contará con un presupuesto de 1,4 millones (más del 6% del presupuesto de 20,2 que destina el Ayuntamiento a las personas sin hogar) y un total de 2.190 plazas: 2.053 en albergues y otros establecimientos propios, 90 en pensiones y 47 para emergencias, si fueran necesarias. 569 de las plazas son específicas de la campaña y el resto pertenecen a la Red estable del Consistorio.

No obstante, apuntó que "si hubiera que poner más plazas no habría problema", de forma que "nadie que necesite una plaza se va a quedar sin ella". Además, 18 equipos de Samur Social patrullarán las calles para atender emergencias de personas sin hogar.

Precisamente hoy, recordó, se celebra el Día Internacional de Personas sin Hogar, y en este sentido Higueras dijo que el Gobierno municipal se adhiere al acto que se ha celebrado en Ópera reivindicando que "son derechos, no son regalos", los que tienen estos ciudadanos de que los poderes públicos les faciliten atención y un alojamiento digno.

Higueras afirmó, a pregunta de los periodistas, que el informe de Cáritas que cifra en más de 3.000 las personas que viven en la calle en Madrid no coinciden con los datos de que dispone el Ayuntamiento, cuyo censo del año pasado no superaba las 2.000. En cualquier caso, indicó que en invierno acuden a la ciudad más personas sin hogar de las que viven habitualmente, debido a que en municipios cercanos a la capital no se pone en marcha una Campaña del Frío.

Además de la nueva edición de la campaña, la Junta de Gobierno aprobó hoy rehabilitar el edificio histórico Maris Stella de Usera, la llamada "iglesia rota" por su cúpula bombardeada durante la Guerra Civil, con un presupuesto de 1,5 millones, para convertirlo en un edificio comunitario medioambiental, y diversos contratos de servicios en centros educativos del distrito de Fuencarral-El Pardo, con un gasto de 6,8 millones desde el 1 de diciembre hasta el 30 de noviembre de 2019.

23-NOV-17

