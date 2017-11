Ayuntamiento de Majadahonda denuncia el hackeo de su web que estuvo durante una hora con un mensaje sobre Alá

23/11/2017 - 14:48

El Ayuntamiento de Majadahonda presentará una denuncia ante el Centro Criptológico Nacional por el hackeo de su página web, www.majadahonda.org, en la que apareció durante casi una hora un mensaje sobre Alá y el profeta Mahoma.

MAJADAHONDA, 23 (EUROPA PRESS)

Según han explicado fuentes municipales a Europa Press, el ataque a la página se produjo este martes, cuando al entrar en cada contenido de la web aparecía el mensaje de "I testify that there is no God but Allah and the Mohamad is His Messenter", seguido de una dirección de correo electrónico y un agradecimiento a "Attacker Gaza + R_Line", y acompañado con música de fondo árabe.Estas fuentes han señalado que nada más tener conocimiento de la situación, al comprobarlo los propios funcionarios y vecinos que llamaron al Consistorio para denunciarlo, se bloqueó el acceso a la página hasta que los servicios informáticos recuperaron los contenidos municipales que se presentan en la misma.En este sentido, han señalado que se trata del primer ataque de estas características que registrar la web del Ayuntamiento, aunque "hace años"la web fue hackeada.En cuanto a la denuncia ante el Centro Criptológico Nacional han señalado que la denuncia formará parte de la comunicación anual que realiza el Ayuntamiento ante este organismo.