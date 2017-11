Cáritas cifra en 85 las personas que viven en la calle en Málaga por no haber plazas en centros de acogida

23/11/2017 - 14:51

El director de Cáritas Diocesana de Málaga, Francisco José Sánchez, ha explicado este jueves que hay 85 personas que viven en la calle actualmente en Málaga capital por la falta de plazas en centros de acogida.

MÁLAGA, 23 (EUROPA PRESS)

"Hay 243 plazas, y hay 85 personas que duermen al raso todas las noches. Redondeando, necesitaríamos llegar a las 330 plazas porque hay personas que no han podido acceder a ellas aún", ha asegurado.

Así, Sánchez ha informado de que, aunque se ha reducido el número de personas que duermen en la calle con respecto al año anterior, cuando había más de 100 personas, "la dignidad de 85 personas sigue estando a la intemperie y necesitamos esas plazas para poder cubrirlas".

El Ayuntamiento de Málaga, ha reconocido Sánchez, "está apostando por este ámbito, pero tendríamos que idear fórmulas para encontrar más plazas", ha dicho. En este sentido, el concejal de Derechos Sociales, Julio Andrade, ha explicado que el Consistorio destina 3,3 millones de euros anuales a la atención de las personas sin hogar.

"Pero todo es insuficiente si todavía no hemos alcanzado el umbral de que no haya en Málaga ni una persona sin hogar", ha lamentado Andrade tras explicar que "siempre" hay una segunda oportunidad y "las administraciones debemos favorecerlas". Por ello, "me gustaría que hubiese más instituciones y entidades" implicadas.

Así, el edil ha destacado que "ninguno somos ajenos a vivir este tipo de situaciones. Esto no es cuestión de venir de una mejor familia, con más economía o menos, nacer en un sitio u otro, o ser hombre o mujer, son circunstancias de la vida, que a veces se tuerce", ha afirmado.

Con motivo de la celebración del Día de las Personas sin Hogar --que tiene lugar el domingo-- Cáritas ha presentado la campaña 'Somos personas, tenemos derechos. Nadie sin hogar'. Tras 25 años de la primera iniciativa de este tipo, "todavía queda mucho por hacer", ha dicho el director de la asociación.

Andrade ha indicado que Málaga es "un ejemplo y tiene mucho de factor humano" y, aunque ha señalado que tras 25 años "ha disminuido el número personas que duermen en la calle", ha lamentado que "sigue habiendo". Así, ha añadido que "hay recursos" y que desde el Ayuntamiento "intentamos que dichos recursos se vayan aumentando".

LOS DATOS

El edil de Derechos Sociales ha explicado que de enero a octubre de 2017 han sido atendidas en el Centro de Atención a Personas sin Hogar 'Puerta Única' 1.512 personas. Por su parte, la Unidad de Calle ha atendido a 680 personas. Y fueron derivadas a alojamientos 464 personas.

De esas personas atendidas, ha señalado Andrade, se han producido 2.717 derivaciones a centros de acogida. "Aquí rompemos, una vez más, los tabúes", ha apuntado el concejal tras explicar que 725 personas, la mayoría, son españoles. Así, 263 personas son de la Comunidad Europea, y solo 53 son de otros países, ha dicho.

En este sentido, también ha señalado que hay 1.143 hombres frente a 369 mujeres. Y en cuanto a la edad, ha afirmado, se han atendido a 471 personas de entre 18 a 35 años, y a 680 personas de 36 a 56 años.

Por otra parte, las circunstancias, ha incidido Andrade, son "muchas y muy diversas". Entre ellas, la principal es la inserción laboral, por cuyo motivo se ha atendido a 603 personas. Seguida de las adicciones --160 personas--, la enfermedad mental, familias sin hogar, personas mayores, mujeres maltratadas, y jóvenes tutelados, entre otros colectivos.

Por ello, Andrade ha indicado que la vivienda es un recurso, pero antes de acceder a ella hay que atender otros. "Las personas necesitan progresivamente ir saliendo de esa situación para, a partir de ahí, abordar otras situaciones".

José Gregorio Porto es una de las personas acogidas por el centro San Juan de Dios. "Yo tenía una familia y una carrera universitaria, pero por la adicción al alcohol que desarrollé lo perdí todo", ha explicado tras incidir en que "ahora estoy buscando empleo, pero antes he necesitado un año y medio para superar mis problemas: el de adicción y el de no saber hacer bien las cosas".

Así, Porto ha insistido en que tuvo que "tocar fondo" para pedir ayuda y, actualmente, tras ese proceso de adaptación, "he recuperado a mi familia. Ahora le tengo un respeto a la vida que antes no tenía", ha asegurado.'NADIE SIN HOGAR'

'Somos personas, tenemos derechos. Nadie sin hogar', la 25 campaña que realiza Cáritas junto a las demás entidades que constituyen la Agrupación de Desarrollo para Personas Sin Hogar, recoge, según ha explicado Francisco José Sánchez, no solo el papel que juegan las administraciones públicas y la necesidad de plazas, sino también la necesidad de facilitar el acceso a derechos reduciendo los trámites de gestiones para algunas prestaciones de las personas sin hogar.

Además, propone que se promuevan reformas estructurales que garanticen al acceso al derecho humano a una vivienda digna y adecuada. Así como fomentar el destino de las viviendas vacías al alquiler social.

Por otra parte, la campaña, que realiza varias propuestas a las administraciones, ciudadanía y medios de comunicación; pide al conjunto de los ciudadanos que sean "agentes de derechos" a través de la movilización social, para lo que es necesario que conozcan y participen en entidades sociales que promuevan y pongan en valor los derechos de las personas sin hogar.

A los medios de comunicación, la campaña hace una petición: que informen desde un lenguaje y una perspectiva de derechos que ayuden a eliminar las barreras que sufren las personas sin hogar en el acceso a los mismos para evitar así la estigmatización social.

En definitiva, el coordinador de la Agrupación de Desarrollo para Personas Sin Hogar, Alejandro Cortina, ha resumido dos reivindicaciones que se derivan del proyecto: que las personas sin hogar sean el centro de las políticas públicas, y que "somos personas, tenemos derechos, y necesitamos tener acceso a esos derechos".

Así, ha explicado que estas personas tienen que tener derechos "tan básicos" como son el acceso a las ayudas económicas". Por ello, ha pedido a la Junta de Andalucía que "no ponga más trámites".

'EXCLUSIONES CONECTADAS'

Por otra parte, el también director de Málaga Acoge ha explicado que "todas las exclusiones están conectadas y la única solución es garantizar la dignidad a las personas". Para ello, ha explicado, "hay que ofrecerles recursos y derechos a las personas sin hogar" y "hay que ofrecer recursos y derechos a las personas inmigrantes de acuerdo a lo que tenemos todos".

"No se pueden buscar otro tipo de soluciones", ha indicado, apuntando que hacer algo distinto "es vulnerar la normativa", que, ha dicho, "es lo que decimos que esta sucediendo en Archidona", en referencia al ingreso en la cárcel de dicha localidad de migrantes llegados en patera. Esto, "saca a la luz --ha insistido-- una de las grandes carencias de este país que es la coordinación entre las administraciones".

Así, ha explicado que la atención a personas sin hogar necesitan una mejor coordinación entre las administraciones, por ejemplo en cuestiones como la salud mental. Y la atención a las personas inmigrantes que llegan "también necesitan una mejor coordinacion", sino "se producen hechos que no tienen sentido", ha lamentado.