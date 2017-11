Subdelegado del Gobierno en Córdoba destaca que "no había ningún motivo para prohibir" el acto de Fuerza Nueva en Lucena

23/11/2017 - 15:04

El subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado, ha destacado este jueves que "no había ningún motivo para prohibir" el acto celebrado el martes en la localidad cordobesa de Lucena, organizado por 'Fuerza Nueva', y que 'Andalucía, Entre Tod@s' ha denunciado ante la Fiscalía y el juzgado de guardia por considerarlo una "conmemoración del jefe de Estado del régimen dictatorial franquista".

CÓRDOBA, 23 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los periodistas, el representante del Ejecutivo en la provincia ha explicado que se recibió la comunicación de dicho acto en la Subdelegación del Gobierno, "se hizo la valoración y se consultó al Ayuntamiento de Lucena".

En este sentido, ha detallado que "era en un recinto cerrado, no había problema de tráfico ninguno", al tiempo que los servicios de información habían dicho a la Subdelegación que "no se preveía ningún tipo de contenido racista y violento", por lo que "no había ningún motivo para prohibir" el acto, que se celebró sin incidencias, ha resaltado Primo Jurado.

Al respecto, fuentes de la Subdelegación del Gobierno han detallado a Europa Press que el colectivo solicitó celebrar el acto, de manera que "estaba comunicado", y se autorizó porque "cumplía con lo legalmente establecido". A tal efecto, se ha realizado una ofrenda con corona por parte de la junta regional de la citada organización ante la cruz del cementerio de Nuestra Señora de Araceli.

De este modo, han remarcado que se comunicó como "cualquier otra manifestación o acto" que requiere de permiso de la Subdelegación de Gobierno y "se autorizó" al "cumplir con la legalidad", han insistido las fuentes.