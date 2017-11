Podemos critica que el ADN de la Comunidad consiste en "confiar en lo que gestionan desde paraísos fiscales"

23/11/2017 - 15:02

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid, Raquel Huerta, ha presentado este jueves en el Pleno su enmienda a la totalidad de los presupuestos de 2018 de la Comunidad de Madrid y ha criticado que el ADN del Gobierno consiste en que "confían más en lo que gestionan desde paraísos fiscales que desde su propia Consejería".

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La portavoz adjunta de la formación morada en la Asamblea ha determinado que "el problema es que estos presupuestos no dibujan un modelo de región, no dicen hacia dónde quieren llevar a esta Comunidad".

Asimismo, Huerta ha tildado al Gobierno regional de "malos gestores" y que "son completamente incapaces de llevar a cabo" el proyecto del presupuesto.

"No puede dejar de llamarnos la atención que según sus propios presupuestos, tienen más confianza en lo que gestionan desde paraísos fiscales que desde su propia Consejería. Esta es su tendencia, esta es su política, este es su ADN", ha ironizado.

A su parecer, la presidenta regional, Cristina Cifuentes, en este tiempo lo "mucho que ha hecho" es poner en marcha el abono joven a 20 euros. "Nosotros hemos estado de acuerdo con esta medida desde el primer momento, aunque a las señorías del grupo popular le haya costado 10 años de votar en contra, pero ¿de verdad creen que esa medida justifica una legislatura entera?", se ha cuestionado.

Después, Huerta ha entrado a valorar los puntos de los presupuestos que propone el Gobierno regional. Sobre la transición energética ha sostenido que no encuentran "ni el apoyo a la innovación, ni rastro tampoco de una política de desarrollo industrial".

COMPARACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO

También ha señalado que le "preocupa" que en 2018 la región tendrá un PIB un 10,3 por ciento mayor que en 2008, y "teniendo un 10 por ciento más de riqueza seguiremos teniendo 231.000 personas menos trabajando".

En estos presupuestos, según la portavoz adjunta de Podemos en la Asamblea, la Comunidad ha dicho que su prioridad "es la creación de empleo". "No lo entiendo, porque uno no puede entender que a su principal prioridad le destinen solamente el 2,5 por ciento del presupuesto, que seguimos un 26 por ciento por debajo del presupuesto de 2008", ha lamentado.

Por otro lado, Huerta ha señalado que "hay 1,4 millones de personas en pobreza o en riesgo de exclusión en la Comunidad" y que "sigue afectando mucho más a las mujeres y el 30 por ciento de los menores de 16 años se ven amenazados por la pobreza".

En materia de Igualdad, la portavoz adjunta ha asegurado que la región "tiene una de las brechas salariales entre hombres y mujeres más altas de España por mucho que Cifuentes lo niegue".

VIOLENCIA MACHISTA

Asimismo, ha indicado que el Informe de Impacto de Género que acompaña a los presupuestos del Gobierno regional es fruto "de una iniciativa de la oposición" que "se vieron obligados a adoptar para que la comparación con el Ayuntamiento de Madrid no les sacara los colores".

Huerta ha explicado que ha aumentado un 400 por ciento las víctimas de la violencia machista, 500 por ciento si se incluyen a menores. "Lo peor es que la estrategia contra la violencia de género, tampoco se ejecuta. Acabamos de conocer la evaluación de la misma y las partidas más relevantes no se están ejecutando y nos quedamos con más del 20 por ciento del total sin ejecutar", ha agregado.

En esta línea, Huerta ha hecho un guiño a la víctima que sufrió violaciones por cinco jóvenes, conocidos como 'La Manada' en los San Fermines en Pamplona, una joven madrileña.

"En unos días en los vemos que las mujeres volvemos ser cuestionadas cuando denunciamos una agresión y tenemos que soportar que se nos pregunte qué ropa llevábamos o si cerramos bien las piernas, nosotras hoy decimos alto y claro 'hermana yo sí te creo'", ha dicho.

AUMENTA LA DEUDA

En cuanto el presupuesto dedicado a Sanidad, Huerta ha expuesto que sólo los hospitales públicos han aumentado un "ridículo" 4 por ciento. "Llevamos 3 años gastando un promedio de 8.000 millones de euros pero siguen infrapresupuestando. Este año, han sido 264 millones menos que lo gastado en 2016", ha apuntado.

La Comunidad de Madrid también, según Huerta, "carece de planificación en términos de movilidad y medioambiente" y ha incidido en que "no hay ley de Movilidad Sostenible, ni de Financiación del Transporte Público".

Con respecto al presupuesto destinado a Cultura, Huerta ha admitido que "sube" pero, "sigue representando un porcentaje ínfimo del presupuesto: un 0,6 por ciento. "Además, siendo honestos, casi la mitad del aumento se explica por la adaptación de la estructura administrativa de Oficina a la nueva Consejería", ha criticado.

Así, la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario de Podemos ha indicado que la Comunidad "se empeña en aumentar la deuda" manteniendo "los regalos fiscales al 0,5 por ciento y "pagando religiosamente los cánones y concesiones con los que nos hipotecaron sus antecesores".

En su segunda intervención, Huerta ha reiterado que estas son unas cuentas "injustas, insuficientes e irresponsables". "No solo porque benefician solo al 0,5 de la población sino porque no redistribuyen", ha criticado.

A su parecer, las propuestas del Gobierno generan servicios educativos, sanitarios y sociales "de primera y de segunda" lo que genera "ciudadanos también de primera y de segunda". "Nosotros creemos que todas estas propuestas ponen parches. No tienen unos presupuestos de futuro, no se encargan de cuidar a los ciudadanos. Esto no es más que la muestra de una política fracasada", ha criticado.

Por último, la diputada de Podemos ha señalado que el Ejecutivo de Cifuentes se puede etiquetar con tres palabras: "deuda, desigualdad y corrupción". "Esto es lo que hacen ustedes y por lo que se les va a recordar", ha indicado para a continuación señalar que espera que las en 2019 llegue el Gobierno "del cambio" a la Comunidad.