Junta exige al Gobierno que se comprometa "de una vez por todas" con Andalucía en la atención de menores no acompañados

23/11/2017 - 15:23

Andalucía destina más de 3,7 millones ante la llegada de menores a las costas tras la puesta en marcha de un plan de emergencia

SEVILLA, 23 (EUROPA PRESS)

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha reclamado al Gobierno Central "que se comprometa de una vez por todas con Andalucía en la atención de menores extranjeros que llegan solos a nuestra tierra" y ha destacado que Andalucía está invirtiendo en esa atención más de 3,7 millones de euros en un Plan de Emergencia Extraordinario ante la masiva a las costas de Andalucía en los últimos meses.

Ante esta situación, Sánchez Rubio ha informado en Comisión Parlamentaria que "hemos enviado al Gobierno central información detallada sobre la situación actual para que comprenda que esta realidad a la que nos estamos enfrentando en Andalucía con los menores emigrantes no acompañados, trasciende a la propia comunidad autónoma, y es ya una cuestión del Estado".

La pretensión, según explica, es que el Gobierno español tome partida en este problema ayudando a la financiación de las plazas, como está haciendo ya con Ceuta y Melilla, y que como institución competente en materia de relaciones exteriores aborde con Marruecos esta situación desde el prisma de la lealtad institucional.

"Por eso, aprovecho para reclamar al Estado que establezca las partidas necesarias de financiación para la atención a menores extranjeros no acompañados que hasta ahora estamos financiando con fondos propios, en momentos donde debido a la demanda es difícil asumir las necesidades con los recursos normalizados y programados presupuestariamente", ha declarado la consejera.

DISPOSITIVO EN ANDALUCÍA

Sánchez Rubio ha detallado durante la comisión el dispositivo especial puesto en marcha por la Junta que en la actualidad, "contamos con 2.335 plazas en 226 centros. En este sentido, ha informado que "actualmente residen en estos centros más de 2.100 menores tutelados por la Junta, de los que alrededor de 800 son menores extranjeros no acompañados".

De las cifras señaladas anteriormente, más de 300 plazas han sido habilitadas en los dispositivos de emergencia, "debido a un incremento significativo de menores no acompañados hasta en un 240 por ciento con respecto a años anteriores", ha resaltado la consejera.

Ante esta situación, el Gobierno de Andalucía decidió, "de forma rápida, eficaz y con el interés superior del menor por encima de todo, habilitar un dispositivo de emergencia con 100 plazas para acoger a los menores que iban llegando", ha explicado la consejera. De manera cronológica, Sánchez Rubio ha explicado que "acto seguido y ante la avalancha recibida en el mes de agosto, la Junta aumentó hasta en 300 plazas para poder dar respuesta a la llegada de menores no acompañados".

La responsable de las políticas sociales en Andalucía ha destacado que "los menores extranjeros no acompañados son usuarios de los mismos recursos que cualquier otro menor, ya que es menor antes que extranjero".

Sánchez Rubio ha especificado que "no obstante, existen centros en determinadas provincias donde se desarrollan programas de acogida inmediata, debido al alto número de ingresos de menores extranjeros no acompañados a causa de la ubicación geográfica y el desarrollo de intervenciones prácticamente en exclusivas a estos menores".

En estos centros, se cuenta además de con los recursos habituales (personal según ratio, adecuación de instalaciones, actividades educativas y lúdicas, alimentación y vestido, relaciones con el entorno social, etcétera) con recursos específicos (mediadores interculturales, educadores de origen árabe, con conocimientos del idioma y la cultura del país de origen, etcétera). "Por ello, la Junta de Andalucía ha apostado claramente por la calidad en la atención residencial de todos los menores que viven en nuestros centros de protección infantil", ha explicado la consejera.

PP VE NECESARIA LA COOPERACIÓN CON GOBIERNO CENTRAL Y UE

Por su parte, la popular Carmen Céspedes ha instado a la Consejería de Políticas Sociales a "abanderar" la solución a este problema, pero afirma que la Junta "no puede abordar este problema solo" y ve necesaria la cooperación con el Gobierno central y con la UE para "ejercer un plan común". "Se tendrán que abordar tantos cambios legislativos como distintos itinerarios porque no para todos los menores puede haber la misma solución", asegura.

Esperanza Gómez de Podemos señala que "a veces hay una sensación de avalancha que provoca una reacción que no es deseable", y dice que es consciente de "la responsabilidad estatal y de la UE en este tema", que "no la están asumiendo" y que "la solución pasa por acuerdos con otras comunidades". Así, insta a "prepararse para lo que viene", porque seguirán aumentando las personas que llegan a Andalucía, y apunta que "hay un margen de mejora para dar a estos menores unas condiciones dignas de vida" y que la Junta "tiene que seguir haciendo esfuerzos".

Desde Cs Isabel Albás apuesta por una política migratoria común, que hay que tratar también a través del Gobierno central y Europa, ya que "todos tenemos que ser responsables y no echar balones fuera". "Si sabemos hacia donde tendemos, parcheando no vamos a poder solucionar esta situación complicada; la solución no depende solo de la comunidad sino también a nivel nacional y europeo", porque "esos niños tienen derecho a tener una infancia feliz y un futuro lleno de oportunidades".

La diputada de IU Elena Cortés ha dicho que "no se puede alertar en la lucha de los recursos una guerra de pobres contra pobres", y aunque señala que Andalucía tiene competencia exclusiva en esta materia, el panorama es que este fenómeno "continuará", por lo que "hay que aumentar recursos", pero el Gobierno central "también tiene que dotar presupuestariamente para evitar la lucha por los recursos". "Exigimos al Gobierno y al resto de comunidades que sean solidarias con las consecuencias".

PSOE CRITICA LAS PALABRAS DE LA EDIL DE ADA COLAU

Por último, la socialista Soledad Pérez ha mostrado su apoyo "más absoluto" a la consejera por su "malestar" ante las declaraciones de la edil de Ada Colau, un hecho que, ha recordado, "ya pasó hace un año, cuando la consejera de Políticas Sociales catalana hizo unas declaraciones parecidas y el Parlamento hizo una declaración institucional de rechazo". "Rechazo este tipo de manifestaciones que lo único que hacen es generar alarmas y mentir", incide Pérez, que denuncia también que se use la cárcel de Archidona (Málaga), que "no reúne condiciones de derechos humanos ni dignas", para acoger a 500 inmigrantes en Andalucía.