La Junta valora que "han funcionado bien los protocolos" para proteger a la mujer y los menores de Alcalá la Real

23/11/2017 - 15:22

La delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta en Jaén, Teresa Vega, ha señalado este jueves que "han funcionado bien los protocolos" activados en el caso de los tres menores de Alcalá la Real, cuya madre denunció malos tratos por parte de su pareja y que se los había llevado sin su consentimiento.

Así lo ha indicado este jueves a preguntas de los periodistas después de que el hombre, de 41 años, fuera detenido este miércoles en Portugal con los niños en buen estado tras un operativo impulsado por la Guardia Civil una vez que la mujer presentó el pasado lunes la denuncia explicando que el día anterior habían mantenido una discusión y él se marchó con los pequeños, de 19 meses y once y cuatro años.

Vega ha explicado que, "una vez que ya hay un paso de denuncia" con la que está protegiendo a sus hijos y a ella misma, se puso en marcha "inmediatamente la protección de la mujer" y de forma paralela la de los niños. "Lo que ocurre es que este padre llegó hasta las últimas consecuencias con unas acciones que pusieron en peligro la propia vida de los niños, de tal manera que las fuerzas del orden público se fue muy prudente y creo que con un muy buen trabajo al final se detectaron en Portugal", ha comentado.

De este modo, "han funcionado bien los protocolos" y "toda la acción que se ha llevado a cabo creo que ha sido la correcta", según ha considerado Vega, quien ha dicho esperar que los niños puedan estar pronto con su madre, que "seguramente han sido años de sufrimiento, de violencia".

La delegada ha aprovechado para hacer un llamamiento para que "la sociedad no sea pasiva, que no sea cómplice de esa violencia". Consciente de que "es complicado porque en nuestra cultura todavía parece que queda en el ámbito privado y entrar suele dar conflictividad", ha animado a trasladarlo "a los profesionales porque hay muchas fórmulas para poner sobreaviso estas situaciones".

Por su parte, la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en Jaén, Beatriz Martín, ha confirmado que esta vecina de Alcalá la Real "no había puesto ninguna denuncia" anteriormente por violencia de género, aunque sí era usuaria desde 2011 del Centro Municipal de Información a la Mujer "por otros motivos".

"Eso no quiere decir que hubiera de forma paralela una situación de violencia de género que ella en ningún momento había manifestado y no se tenía conocimiento", ha comentado. Ha agregado que las profesionales de los CIM "llevan muchos años y saben detectar" estos casos, "pero hay veces que, cuando una no quiere hablar de esos temas y no lo quiere reconocer, no lo va a hacer", de modo que es un trabajo "muy difícil".

Martín ha afirmado que, si en algún momento hubiera manifestado alguna situación de violencia, se hubiera empezado la atención en la que es fundamental la vertiente psicológica "para estar fuertes a la hora de tomar la decisión que ella tuvo que tomar el domingo por otros motivos". En cualquier caso, ha subrayado que lo primero ahora es "la protección de la víctima", de la mujer, y de las otras víctimas, los niños". "Ahora es cuando empieza un proceso complicado con ella para que no dé un paso atrás", ha apostillado.