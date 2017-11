Madrid. el pp pide al psoe que aclare qué va a hacer cuando carmena se niegue a cesar a arce

23/11/2017 - 15:19

- Almeida y Villacís recuerdan a los socialistas que en septiembre evitaron su reprobación

MADRID, 23 (SERVIMEDIA)

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, exigió hoy al Grupo Socialista que aclare "qué medidas va a adoptar" con el equipo de gobierno, al que sostiene, cuando éste se niegue a cesar a la concejala Rommy Arce incumpliendo el acuerdo del Pleno que, a instancias del PSOE, pedirá reprobarla.

Almeida preguntó "qué ha cambiado" desde septiembre, cuando el PSOE evitó la reprobación de Arce como concejala presidenta de Arganzuela y Usera, que sí estaban dispuestos a apoyar el PP y Ciudadanos, con lo que saldría adelante por mayoría. Para el Pleno de noviembre, han sido los socialistas quienes han registrado una moción para reclamar su cese.

El portavoz popular puntualizó que no quiere "perder el tiempo" apoyando esta "oportunista" moción socialista, por lo que preguntó al PSOE "qué medidas va a tomar en relación al equipo de gobierno", al que sostiene, cuando no acate la petición del Pleno sobre Arce. La portavoz adjunta del mismo, Inés Sabanés, ya avanzó hoy que el Ejecutivo no va a hacer caso de este acuerdo plenario, porque las competencias sobre nombramientos y funciones de concejales le competen sólo a él.

La portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, también pidió a los socialistas "que se aclaren un poco", porque en septiembre evitaron con su voto la reprobación de Arce, y criticó al Gobierno municipal por adelantar, por boca de Sabanés, que no va a "acatar la democracia", pues "no piensa cumplir" con el acuerdo del Pleno que pida reprobar a Arce, al que Cs se volverá a sumar.

(SERVIMEDIA)

23-NOV-17

KRT/caa