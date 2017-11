De la Sierra cree que PP, Podemos y Cs merecen el "Nobel de la hipocresía" por sus iniciativas antitransfuguismo

23/11/2017 - 15:30

El consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria y vicesecretario general del PRC, Rafael de la Sierra, cree que PP, Podemos y Ciudadanos se merecen "el Premio Nobel de la hiprocresía" tras las iniciativas contra el transfuguismo que han registrado en el Parlamento de Cantabria.

SANTANDER, 23 (EUROPA PRESS)

Así, ha valorado De la Sierra las iniciativas contra el transfuguismo que estos tres grupos registron el miércoles, día 22, para su debate en el Pleno del próximo 4 de diciembre.

PP, Podemos y Cs presentron estas iniciativas de forma separada pero todas ellas comparten el objetivo de forzar al Gobierno a comprometerse a no negociar los Presupuestos de 2018 con el exdiputado de Ciudadanos Juan Ramón Carrancio, parlamentario que se mantiene en el grupo mixto y como miembro de la Mesa del Parlamento tras abandonar Cs el pasado verano. Los tres grupos de la oposición le llaman desde entonces el 'diputado 18' -el que le falta a la coalición PRC-PSOE para alcanzar la mayoría absoluta- en la Cámara.

En relación a estas iniciativas, De la Sierra ha criticado sobre todo al PP y ha censurado que la presente en el Parlamento pero no en otros sitios, como el Ayuntamiento de Santander, donde el equipo de Gobierno 'popular' cuenta en muchas de sus iniciativas con el respaldo del concejal no adscrito David González, que como Carrancio, también se marchó de Ciudadanos. Ahora es edil no adscrito.

"En todos los demas sitios lo que hacen es aplicar lo que mejor les conviene", ha dicho De la Sierra, que irónicamente ha preguntado si el PP había planteado esta iniciativa al Ayuntamiento de Santander, a Guriezo o a Santiurde Toranzo, refiriéndose a otros posibles casos de transfuguismo existentes en la región. "Me parece de una hipocresía y de una demagogia que nosotros no vamos a colaborar en ese sentido", ha afirmado.

Además del hecho de que el PP la presente, De la Sierra también ha censurado el contenido de la propia iniciativa popular y ha censurado que en la exposición de motivos los 'populares' se refieran a la corrupción "como si fueran totalmente ajenos" a este tipo de situaciones".

INSISTE EN QUE SE HABLARÁ CON "TODOS" LOS GRUPOS

Y ya en relación al objetivo que persiguen estas iniciativas, que es evitar que el Gobierno PRC-PSOE, en minoría en el Parlamento, se apoye en Carrancio para sacar adelante sus Presupuestos, De la Sierra hablará con "todos" los grupos parlamentarios --entre ellos el mixto, del que forma parte Carrancio y el diputado de Cs Rubén Gómez-- y "escuchará" lo que "tengan que decir" para luego incorporar aquellas cuestiones que el Gobierno considere que mejoran el Presupuesto.

"Y a partir de ahí los diputados votarán", ha dicho De la Sierra, que ha asegurado que el Gobierno va a acudir a las reuniones con todos los grupos con una "actitud abierta". "Creemos que la actitud de determinados grupos no es ni tan generosa, ni tan transparente como la del Gobierno. Nosostros vamos a hablar con todos y vamos a plantear soluciones a los problemas que nos planteen y vamos a ir con la mejor disposicion con todos", ha dicho el regionalista.

"Podríamos llegar a un acuerdo yo creo que con todos los grupos parlamentarios", ha asegurado De la Sierra, que cree que en las negociaciones que se van a iniciar con los grupos --y que arrancan mañana con reuniones con PP y Podemos y el lunes con el mixto-- se verá "cuál es la intención real que llevan los grupos, si es de llegar a acuerdo o simplemente conseguir éxitos de cara a la opinión pública".

De la Sierra ha defendido que el PRC tiene una "trayectoria impecable" y ha afirmado que "la seguirán teniendo en el futuro". "Nosotros jamás ni hemos, ni vamos a hacer, es comprar votos, ni presionar a la gente, ni hacer maniobras de las que luego nos tenganos que avergonzar", ha dicho De la Sierra, que ha insistido en que en la votación de los PGC los 35 diputados votarán "lo que consideren oportuno".

De la Sierra se ha preguntado si los 13 diputados del grupo popular "estarían dispuestos a garantizar en este momento que cumplirían lo que les diga el partido".

"En varias ocasiones en la que el PP ha dicho una cosa han dicho que ellos no hacen caso al partido, nada más al grupo", ha dicho el regionalista refiriéndose, aunque sin citarlo, a los enfrentamientos internos de los 'populares' y la oposición que mostró la mayoría de diputados del PP a relevar a su portavoz, Eduardo Van den Eynde, pese a que así lo había decretado la Dirección regional del partido que dirige María José Sánez de Buruaga.

De la Sierra ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios durante una rueda de prensa para presentar la asamblea de dirigentes 'Unidos por el futuro de Cantabria'.