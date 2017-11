Feijóo asume el concierto vasco, pero pide que se explique "con claridad" el cupo al resto de presidentes

23/11/2017 - 15:42

Exige "una financiación de servicios públicos y no de territorios, pactos políticos o reivindicaciones identitarias"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 (EUROPA PRESS)

El jefe del Ejecutivo gallego y líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que él no discute el concierto vasco, que es "un precepto constitucional", pero ha manifestado su convicción de que "la cuantía, es decir, el cupo" debería ser "explicado" en detalle por el Gobierno que dirige Mariano Rajoy al resto de presidentes autonómicos.

"El concierto vasco tiene respaldo constitucional, fue así votado en España y entiendo que, mientras no haya una reforma (de la Carta Magna), discutir sobre él no entra dentro de la lealtad constitucional", ha defendido, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, tras ser preguntado acerca de si considera que el cupo vasco, aprobado en el Congreso, es una 'moneda de cambio' para los presupuestos.

"Pero una cosa es el concierto y otra cosa es el cupo, la cuantía, cómo hace las cuentas el Gobierno de Euskadi con el central", ha aclarado, antes de añadir que, "ahí, como es lógico, lo que sería conveniente y positivo" es que, en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), se informase al conjunto de las autonomías sobre "cómo una comunidad hace las cuentas directamente con el Estado".

Y es que Feijóo considera que "el resto de presidentes autonómicos" tienen "derecho a saber" cómo se reparte "el dinero de todos". Ha reconocido que, hasta ahora, este paso no se dio nunca, pero ha insistido en que, "si bien es cierto que se aprueba en el Congreso, no sería un mal planteamiento" que se explique el cupo al resto de dirigentes que tienen que pactar la financiación.

"Yo no voy a hacer demagogia sobre el concierto vasco, que es un precepto constitucional. Pero sí creo que es razonable que al resto de presidentes autonómicos se nos explique cómo se llega a las cuantías del cupo, es decir, a las cuantías que el Gobierno vasco tiene que trasladar al central, dado que la recaudación le corresponde al Ejecutivo de Euskadi", ha subrayado.

"CON CLARIDAD"

Sobre el hecho de que el cupo vasco no contribuya a la política de solidaridad, Feijóo ha insistido en que hasta ahora el cupo no se explicaba en el CPFF ni sus características específicas, como, ha ejemplificado, "si esa autonomía tiene competencias que el resto no tiene, como políticas activas de empleo para las que las comunidades reciben dinero y el vasco no".

"Y así otras especificidades; lo lógico que se explique por qué no se aporta. Según el Gobierno vasco es porque ellos invierten un dinero que otras comunidades reciben del Estado, o adelantan dinero para el AVE que las comunidades normales recibimos de los presupuestos generales del Estado", ha aseverado.

"Concierto sí, cupo claridad. Entiendo que este tipo de explicación es muy procedente", ha reivindicado.

"FINANCIACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, NO DE TERRITORIOS"

En términos globales, sobre la postura de Galicia en el debate de la financiación autonómica, ha indicado que se irá concretando "a medida que discurra la negociación" y se ha reafirmado en su demanda reiterada de articular un modelo que atienda a la financiación "de servicios públicos y no de territorios, de pactos políticos o de reivindicaciones identitarias".

Así, ha subrayado que un gallego debe contar con financiación atendiendo a parámetros como "la edad o dónde se vive", al igual que "un vasco, un catalán o un valenciano".