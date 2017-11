Los presupuestos continúan su tramitación parlamentaria, tras el rechazo de las enmiendas de totalidad de PSOE y Podemos

23/11/2017 - 15:47

Los presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2018 continúan su tramitación parlamentaria, después de que este jueves el Pleno de la Asamblea haya rechazado las enmiendas de totalidad y devolución al Gobierno presentadas por PSOE y Podemos.

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La Asamblea de Madrid ha sido hoy testigo, desde las 10 horas, del debate de las enmiendas de totalidad de PSOE y Podemos al Proyecto de Presupuestos que la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, presentó a finales de octubre.

La consejera de Economía y Hacienda, Engracia Hidalgo, ha sido la encargada de abrir el debate defendiendo, sin tiempo establecido, los "necesarios" presupuestos presentados ya que, a su parecer, son "una herramienta eficaz al servicio del mantenimiento y mejora de los servicios públicos".

Hidalgo, tras hacer una radiografía del contexto de presentación de los resultados, ha desgranado con detalle las inversiones que se destinarán en cada una de las partidas. A su parecer, las cuentas apuestan por "la cohesión, a través de la apuesta por el gasto social y por la creación de empleo".

"MALOS GESTORES"

El turno de la oposición ha comenzado con la diputada de Podemos Raquel Huerta, que ha ejercido de portavoz de su grupo, al estar de baja Lorena Ruiz-Huerta. La parlamentaria de la formación morada ha determinado que "el problema es que estos presupuestos no dibujan un modelo de región, no dicen hacia dónde quieren llevar a esta Comunidad". Asimismo, ha tildado al Gobierno regional de "malos gestores".

"No puede dejar de llamarnos la atención que según sus presupuestos, tienen más confianza en lo que gestionan desde paraísos fiscales que desde su propia Consejería. Esta es su tendencia, esta es su política, este es su ADN", ha ironizado.

El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha pedido al bloque de la izquierda que "condicionen" los presupuestos, pero que "no los bloqueen". "Nosotros continuaremos con nuestro compromiso. Aunque sea un proyecto que no tiene rumbo, no podemos dejar a 7 millones de madrileños sin presupuestos y en la estacada", ha instado.

Asimismo, el portavoz de la formación naranja ha asegurado que "vigilará al Gobierno regional" para que cumpla con los presupuestos de 2018 y ha criticado "la vieja política de PSOE y Podemos", quienes, a su juicio, "proponen enmiendas porque sí".

Por su parte, el portavoz del PP, Enrique Ossorio, ha contestado a Podemos y PSOE que "entiende su frustración" al ver que las políticas del Gobierno regional "mejoran la vida de los madrileños" pero no que "lo rechacen todo".

Además, el popular ha destacado que el Ejecutivo de Cifuentes presta "los mejores servicios públicos" e invierte "más que el resto de las regiones", cumpliendo "con el objetivo de estabilidad presupuestaria". "Todo ello con los impuestos y la deuda pública más bajos de España", ha defendido.

"NI RESPONSABLES, NI SOSTENIBLES"

El portavoz de PSOE, Ángel Gabilondo, ha criticado que no sean unos presupuestos "responsables ni sostenibles". A su parecer, el proyecto "ni en su orientación, ni en sus objetivos, ni en su desarrollo da cuenta o responde a lo que constituyen las efectivas necesidades de Madrid".

"Estos son los presupuestos de la resignación, de la claudicación. Hay aspectos positivos, pero su propuesta pone en evidencia su falta de proyecto político, salvo que éste consista en la pura ratificación de lo que sucede y en la celebración de lo bien que les va bien a quienes les va bien", ha manifestado.

A estas palabras, ha dado réplica la consejera de Economía, quien ha agradecido a Ciudadanos el trabajo realizado durante la elaboración del documento mientras que ha afeado a Podemos la "demagogia" de sus críticas y a PSOE la "triste imagen" que se esfuerzan en mostrar de Madrid.

Tras ella, han tomado la palabra de nuevo los portavoces de la oposición quienes han vuelto a fijar la misma postura que en sus primeras intervenciones. El debate lo ha cerrado Hidalgo, pidiendo de manera clara el voto desfavorable ante las enmiendas de la izquierda.

Finalmente, entorno a las 15.15 horas, la presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados, ha llamado a la votación separada de las dos enmiendas, que se ha realizado a mano alzada. Ambas han decaído por los 65 votos en contra de Ciudadanos y PP, frente a los 61 votos a favor de Podemos y PSOE.