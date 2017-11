El festival La Cabina bajará el telón este viernes y sábado con cintas como 'Goldfish' y 'Feu mon corps!'

23/11/2017 - 16:14

El Festival Internacional de Mediometrajes La Cabina de València de despedirá de su X edición con una última jornada de proyecciones este viernes, en la que se verán cintas como 'Goldfish' o 'Feu mon Corps!', y una ceremonia de clausura este sábado que contará con la presencia de algunos de los creadores de estas películas.

VALÈNCIA, 23 (EUROPA PRESS)

La Sala Berlanga de la Filmoteca abrirá sus puertas por última vez este año al cine internacional de entre 30 y 60 minutos. Este viernes será la última jornada de proyecciones de 'Sección Oficial'. En la sesión de las 18 horas se visualizará 'Goldfish', con la presencia de su coguionista Álvaro Parrilla, además del filme 'Me and My Father'.

Asimismo, a las 20 horas será eñ turno de 'Feu mon corps!', en una proyección a la que asistirá su directora y actriz protagonista, Stéphanie Lagarde, así como la cinta 'Lockjaw'. A las 22 horas, la Filmoteca acogerá 'Thumb' y 'The Peculiar Abilities of Mr. Mahler'.

El Centre Cultural La Nau de la Universitat de València (UV) acogerá las últimas sesiones de la sección 'Amalgama' a las 18 horas, con 'Ver nieve' y 'Murmullos', y a las 20 horas, con '25 Cines/Seg.' y 'Los mutantes'.

La jornada de proyecciones a competición se cerrará con música en directo en un "marco incomparable" como es el claustro gótico del Centre del Carme a las 21.30 horas. Tardor, recientemente galardonado con el Premi Ovidi a Millor Disc Pop por 'Patraix', actuará ante el público de 'Visuals' con su pop "rico en matices".

Tras ellos, los veteranos Tórtel pondrán la guinda a la penúltima jornada de la X edición de La Cabina - Festival Internacional de Mediometrajes de València. Visuals está coorganizada por el Consorci de Museus de la Comunitat y cuenta con la colaboración de Cerveza Turia. Las entradas, por diez euros, pueden adquirirse de manera anticipada en la página web del festival o en taquilla.