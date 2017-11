El Teatro Cervantes de Málaga anticipa este sábado la Navidad con luces y villancicos

23/11/2017 - 16:33

El Teatro Cervantes de Málaga iluminará este sábado su fachada principal y la plaza de Jerónimo Cuervo enciende sus luces navideñas en el tradicional acto amenizado por un coro de 135 alumnos y los músicos de la Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga (Esaem), que interpretarán villancicos y canciones populares poco antes de la cuarta función de 'Sombras', el nuevo espectáculo de Sara Baras.

MÁLAGA, 23 (EUROPA PRESS)

La Navidad en los espacios escénicos municipales de Málaga comienza oficialmente a las 18.30 horas con las melodías de 'Noche de paz', 'Campana', 'Santa Claus llegó a la ciudad' o 'All I want for Christmas', y se extenderá hasta el 7 de enero "con un atractivo cartel plagado de música festiva, danza clásica y flamenca y funciones para toda la familia", según ha informado este jueves el recinto en un comunicado.

Nombres como Estrella Morente, Ainhoa Arteta, Pasión Vega, María Pagés, Diana Navarro, Jesús Reina o María José Santiago, compañías de ballet de Rusia, zambombas, coros de góspel, conciertos sinfónicos especiales y teatro infantil se suman en el programa 'Navidad en el Cervantes y en el Echegaray'.

Este viernes sale a la venta una quinta función de 'Disney in concert'. Las canciones más populares de 'Pocahontas', 'Aladdín', 'El Rey León', 'La Sirenita', 'Frozen' o 'El libro de la selva' interpretadas por la Orquesta Filarmónica de Málaga, con Arturo Díez Boscovich en el atril, proyecciones en alta definición y Anabel Alonso como maestra de ceremonias se degustarán en el Cervantes entre el 5 y el 7 de enero de 2018.

Las cuatro primeras funciones ya estaban a la venta --12.00 horas del viernes 5, 18.30 y 21.00 horas del sábado 6 y 17.30 horas del domingo 7--, pero ante la buena acogida se abre la posibilidad de contemplarla el domingo 7 a las 20.00 horas.

PROGRAMACIÓN

La conjunción de las voces de Ainhoa Arteta y Estrella Morente en '¡Que suenen con alegría!', una puesta en escena que repasa canciones y villancicos en versiones "inéditas que exploran sus vertientes más brillantes y festivas".

Las coreografías 'Óyeme con los ojos', primer solo de María Pagés, y 'La Paula', de 'La Lupi', comparten cartel con los '40 quilates' de Pasión Vega, 'la Resiliencia' de Diana Navarro y las canciones de María José Santiago.

En el apartado clásico se cruzan los conciertos extraordinarios de Navidad y de Año Nuevo de la Orquesta Filarmónica de Málaga con el 'Playing Bach' de Jesús Reina y Anna Margrethe Nilsen, mientras que otras músicas sonarán a través de la orquesta y coro del Ejército Ruso, el Alabama Gospel Choir o un tributo a Queen, entre otras propuestas.

Además, los aficionados al ballet clásico podrán decantarse entre el Ballet de Moscú sobre Hielo de Andrey Zorin y su combinación de danza, patinaje artístico y técnicas circenses o la versión de 'El lago de los cisnes' del Ballet Clásico de San Petersburgo de Andrey Balatov. Y los más pequeños podrán pedirse ver la reposición de 'El árbol de mi vida', de Pata Teatro, cantar con el musical 'El libro de la selva', 'La aventura de Mowgli' o acompañar a sus padres, tíos o abuelos en el citado 'Disney in concert'.